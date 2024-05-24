«Триколор» выпустит смарт-ТВ с диагональю 65 и 75 дюймов

«Триколор» продолжает развитие собственной платформы потребительской электроники, которая объединяет в себе все линейки устройств под брендом оператора. Компания выводит на рынок новые модели смарт-ТВ под брендом «Триколор» с диагональю 65 и 75 дюймов. Кроме того, некоторые модели диагональю 43 дюйма, 50, 55 и 65 дюймов получат QLED-дисплеи. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

«Мы наблюдаем за зарубежными коллегами и видим, например, как покупатели в азиатских странах уже отказались от телевизоров небольших диагоналей. Устройства размером 60, 65 и даже 75 дюймов стали необходимой базой. С одной стороны, они идут в ногу с повышением качества передаваемого контента, с другой — отвечают запросам клиентов на просмотр большой компанией или семьей. Российские покупатели выбирают смарт-ТВ, исходя из аналогичных потребностей, поэтому «Триколор» считает важным стать пионером этого тренда и расширять модельный ряд своих телевизоров с сторону больших диагоналей», — сказала директор департамента управления продуктами и проектами Юлия Кудряшова.

Один из ключевых продуктов платформы «Триколор» будет выпускаться оператором в сотрудничестве с компанией Polar, которая зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, готовый к наращиванию объемов производства.

«Если раньше при размещении заказов на контрактное производство наши клиенты фокусировались на диагоналях 24, 32 дюйма и 40 дюймов и в небольших количествах заказывали большие диагонали, то сейчас структура изменилась. Polar стал собирать ощутимо больше смарт-ТВ с большими диагоналями. Сегмент 30-32 дюйма уверенно сместился в 43 диагональ, в том числе с поддержкой UHD-формата», — сказал руководитель направления развития бизнеса Polar Антон Мыльцев.

Он также отмечает рост количества собираемых устройств с диагоналями от 50 до 86 дюймов и технологией QLED и увеличение объема заказов смарт-ТВ с российским софтом: телегидами, онлайн-кинотеатрами, голосовыми помощниками, встроенными онлайн-магазинами и прочим. Доля таких запросов, по словам Антона Мыльцева, за последние три года выросла с 15% до 25%. У телевизоров от «Триколор» в качестве программной платформы применяется оболочка, разработанная отечественными специалистами по заказу оператора.

Ожидается, что новые смарт-ТВ под брендом «Триколор» будут доступны к покупке в онлайн-магазине оператора и у ритейлеров бытовой техники и электроники в IV квартале 2024 г. Стоимость устройств будет объявлена на старте продаж.

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«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам IV квартала 2023 г. абонентская база «Триколор» составляет 12,314 млн домохозяйств.