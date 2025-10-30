«Триколор» выводит на рынок собственную mesh-систему

«Триколор» расширяет линейку сетевого оборудования. Новое устройство под брендом оператора — mesh-система — призвано обеспечить стабильный высокоскоростной Wi-Fi в квартире или доме. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Mesh-система «Триколор Интернет» — беспроводная сеть, состоящая из нескольких блоков (модулей), которые совместно создают единое и стабильное покрытие Wi-Fi, устраняя «мертвые зоны». Устройство позволяет гаджетам автоматически и бесшовно подключаться к самому мощному сигналу, не теряя соединения.

Одна из ключевых особенностей mesh-системы «Триколор Интернет» — ее универсальность. Она может объединять между собой роутеры разных производителей, поэтому хозяину квартиры или дома нет нужды обновлять маршрутизаторы при установке mesh-системы. Еще одна особенность новинки «Триколор» заключается в том, что она полностью оптимизирована для совместной работы с телевизионными приставками оператора.

Базовый комплект из двух блоков покрывает до 100 м² площади даже на разных этажах. При необходимости систему можно масштабировать до шести блоков без потери скорости передачи данных. Каждый блок автоматически подключится и будет настроен через единый веб-интерфейс.

Среди основных технических характеристик mesh-системы «Триколор» TR-mesh-01: совокупная скорость беспроводной сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц до 1167 Мбит/с, гигабитные порты для высокоскоростного проводного подключения и поддержка технологии MU-MIMO, которая позволяет системе работать с несколькими подключенными устройствами одновременно.

Mesh-система от «Триколор» доступна для покупки на маркетплейсах, у официальных дилеров оператора, а также в фирменном интернет-магазине и крупных российских сетях электроники. Рекомендуемая цена устройства составит 6990 руб.

«С появлением mesh-системы в ассортименте электроники «Триколор» мы делаем еще один шаг к тому, чтобы предложить нашим абонентам комплексную экосистему услуг: от стабильного и качественного телевещания до надежного и простого в управлении домашнего интернета. Это решение по доступной цене закрывает ключевую проблему городских жителей — неравномерное покрытие Wi-Fi», — сказала Юлия Кудряшова, директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор».