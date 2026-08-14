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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199537
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Willams Jake Уильямс Джек

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Трамп разрешил частным компаниям осуществлять кибератаки 1
24.12.2019 Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи 2
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Willams Jake и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
Microsoft Corporation 25783 1
X Corp - Twitter 2939 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1690 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2448 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14289 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3403 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12867 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 1
Оцифровка - Digitization 5196 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26834 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7929 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3376 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11824 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8661 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 420 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13727 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13150 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3324 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8309 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5505 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26338 1
Microsoft Office 4177 1
Python IDLE - Интегрированная среда разработки и обучения на языке программирования 12 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 909 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
Google Android 15258 1
Касперский Евгений 337 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 688 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 4
Россия - РФ - Российская федерация 166430 2
Бразилия - Федеративная Республика 2521 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Израиль 2857 1
США - Колорадо 385 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 593 1
США - Техас 1049 1
США - Джорджия 335 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 1
Индонезия - Республика 1060 1
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
США - Мэриленд 299 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13823 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3867 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8255 1
Английский язык 7035 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3107 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 597 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7435 1
Энергетика - Energy - Energetically 5864 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9010 1
NYT - The New York Times 1101 2
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Times 661 1
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