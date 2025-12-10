Разделы

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» обновилась до версии 5.4.3

Компания «Открытая мобильная платформа» представила новую версию платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» 5.4.3. Обновление упрощает работу с большим парком устройств на Android и ОС «Аврора» и готово к эксплуатации в современных инфраструктурах с Kubernetes и S3-совместимыми хранилищами. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

«Аврора Центр» является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры, используется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Почта России», «Интер РАО», «Ростелеком» и др. Платформа предназначена для управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно запускать скрипты, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203. Платформа соответствует требованиям ТУ и четвертому уровню доверия, также сертификат подтверждает ее возможность использования: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

Ключевые нововведения. Android

Значимый блок изменений связан с защитой данных. «Аврора Центр» теперь может проверять, зашифровано ли файловое хранилище на устройстве, и при необходимости удаленно включать шифрование.

Режим киоска стал еще безопаснее, в поле для ввода кода выхода из режима киоск применена маска, заменяющая вводимые символы на маскирующие, что позволяет исключить возможность визуального перехвата кода посторонними лицами.

Добавлена возможность управлять режимом геопозиционирования на устройстве с ОС Android через оперативную команду. Геопозиция может быть выключена или включена с высокой точностью при указании интервала действия.

Реализована возможность применения офлайн-сценария по событию «Отсутствие соединения с Платформой Управления» для устройств с ОС Android. Также добавлен фильтр «По дате подключения» в списке устройств и в разделе «Устройства» в карточке группы устройств.

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Цифровизация

Реализована возможность отключения действия пароля на устройствах с ОС Android 8 и выше. Включение/выключение пароля осуществляется при настройке правила политики «Настройки пользователя / Требования к паролю».

Ключевые нововведения. ОС «Аврора»

Для массового перевода устройств из режима «Администратора» в режим «Пользователя» теперь появилась новая политика. «Аврора Центр» при необходимости создаст нового пользователя и перезагрузит устройства в приемлемый интервал для работника, чтобы он мог продолжить использовать устройство, но уже без лишних прав на устройстве.

Чтобы платформу было проще встраивать в существующую инфраструктуру, «Аврора Центр» научился работать с S3-совместимыми хранилищами в качестве альтернативы файловой системы, а также хранить там карты, используемые в работе «Аврора Центр».

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Кроме того, из дистрибутива формируются Docker образы сервисов «Аврора Центр» для развертывания в кластере Kubernetes — это упрощает масштабирование и обновления в крупных инсталляциях.

Новая версия «Аврора Центр» 5.4.3 уже доступна заказчикам и рекомендована для пилотных и промышленных внедрений.

