Xiaomi выпустила электронную книгу компактнее и дешевле Kindle. Фото

Xiaomi анонсировала электронную книгу InkPalm 5 в формате смартфона с экраном 5,2 дюйма. Это один из самых компактных ридеров на мировом рынке, и стоит он около $91 против $120 за самую базовую версию книги Amazon Kindle.

Компактный ридер от Xiaomi

Компания Xiaomi, несколько дней назад анонсировавшая дорогой смартфон Mi Mix Fold с гибким экраном, представила доступную электронную книгу InkPalm 5, тоже в нестандартном форм-факторе. Пока другие производители выпускают минимум 6-дюймовые модели, Xiaomi сделала ставку на менее крупный, но более вытянутый дисплей.

В результате у нее получилась книга в формате современного смартфона. За счет своих небольших по современным меркам габаритов устройство способно умещаться в кармане, да и в целом ее можно считать миниатюрным планшетным компьютером с дисплеем на электронных чернилах за счет возможности установки дополнительных приложений.

Xiaomi пока не называет дату поступления InkPalm 5 в продажу. Она запустила сбор средств на ее производство на собственной краудфандинговой платформе Youpin, где просит за нее 599 юаней ($91,3, 6945 руб. по курсу ЦБ на 5 апреля 2021 г.).

Xiaomi InkPalm 5

Самая доступная электронная книга Amazon линейки Kindle оценивается ровно в $120 (9190 руб.). Она имеет меньшую плотность пикселей у экрана и поставляется со встроенной в прошивку рекламой.

Возможности экрана

В своем анонсе Xiaomi не уточнила, какую модель дисплея на электронных чернилах она использует в InkPalm 5. известно лишь, что обладая тонкими рамками (в сравнении с большинством 6-дюймовых версий), он имеет диагональ 5,2 дюйма и разрешение 1280х720 точек (HD). Это соответствует плотности 284 пикселя на дюйм.

По заверению Xiaomi, поверх экрана установлено специальное стекло с высоким коэффициентом пропускания, но о его прочности компания пока предпочитает умалчивать. Не исключено, что после покупки InkPalm 5 придется дополнительно потратиться на защитное стекло или чехол-обложку, чтобы защитить дисплей от возможных повреждений.

Настройка цветовой температуры пригодится для чтения при плохом внешнем освещении

В книжке InkPalm 5 также заявлена светодиодная подсветка, позволяющая настраивать не только яркость (24 уровня), но и цветовую температуру. Экран здесь выполняет роль основного инструмента управления, плюс под ним есть сенсорная кнопка Home (как в Android-смартфонах).

Основные спецификации

InkPalm 5 поставляется с 1 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ – поддержка карт microSD в книжке не заявлена. По подсчетам Xiaomi, этого объема хватит в среднем на 10 тыс. томов.

Ридер питается от аккумулятора емкостью 1400 мАч, что значительно меньше, чем у всех современных смартфонов, но экраны на электронных чернилах расходуют намного меньше энергии, нежели IPS или OLED. Впрочем, время автономной работы Xiaomi предпочитает пока не раскрывать.

Внешне InkPalm 5 напоминает Apple iPhone Xr

Аккумулятор книги заряжается по USB-C, но быстрой зарядки тут нет – только базовые 5 Вт (5 В, 1 А). Этот же интерфейс используется для закачки книг, хотя для этого также подойдут и модули Wi-Fi, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, вместе с Bluetooth 5.

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Книга весит в пределах 115 граммов за счет пластикового корпуса белого и голубого оттенков. Размеры устройства – 144х77х7 мм.

Возможности прошивки

Новая книжка Xiaomi работает на Android 8.1 Oreo – далеко не самой современной операционной системе, вышедшей еще в декабре 2017 г. Сейчас Google готовит к релизу Android 12.

Почему Xiaomi остановила свой выбор именно на ней, и как она научила ее работать на устройстве с 1 ГБ оперативной памяти, остается загадкой. Тем не менее. В ней реализована поддержка установки сторонних приложений, и есть доступ к пяти книжным магазинам – Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading.

Предыдущая попытка выпуска дешевого ридера

Xiaomi, объявившая о своих планах покончить с выпуском дешевых смартфонов путем повышения цен на них, пока не стремится делать то же со своими ридерами. У нее есть еще как минимум одна электронная книжка, в день начала продаж стоившая около $90 – MiReader.

Xiaomi MiReader - книга с классическими пропорциями

Как сообщал CNews, MiReader была первой электронной книжкой Xiaomi из сверхбюджетного сегмента с подсветкой и сенсорным экраном на электронных чернилах. Она вышла в ноябре 2019 г., стоила на тот момент в пределах $85 (6490 руб.), и это была 6-дюймовая книжка с экраном Е-Ink Carta (разрешение 1024х758 точек, плотность 212 пикселей на дюйм).

MiReader поставлялась с подсветкой только холодного оттенка, хотя и тоже с 24 уровнями яркости. Прошивка использовалась та же, что и на InkPalm 5 – Android 8.1 Oreo с поддержкой установки стороннего ПО. MiReader весила 178 граммов при размерах 159x116x8 мм и работала от АКБ на 1800 мАч.