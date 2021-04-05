Спецпроекты

Xiaomi выпустила электронную книгу компактнее и дешевле Kindle. Фото

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Xiaomi анонсировала электронную книгу InkPalm 5 в формате смартфона с экраном 5,2 дюйма. Это один из самых компактных ридеров на мировом рынке, и стоит он около $91 против $120 за самую базовую версию книги Amazon Kindle.

Компактный ридер от Xiaomi

Компания Xiaomi, несколько дней назад анонсировавшая дорогой смартфон Mi Mix Fold с гибким экраном, представила доступную электронную книгу InkPalm 5, тоже в нестандартном форм-факторе. Пока другие производители выпускают минимум 6-дюймовые модели, Xiaomi сделала ставку на менее крупный, но более вытянутый дисплей.

В результате у нее получилась книга в формате современного смартфона. За счет своих небольших по современным меркам габаритов устройство способно умещаться в кармане, да и в целом ее можно считать миниатюрным планшетным компьютером с дисплеем на электронных чернилах за счет возможности установки дополнительных приложений.

Xiaomi пока не называет дату поступления InkPalm 5 в продажу. Она запустила сбор средств на ее производство на собственной краудфандинговой платформе Youpin, где просит за нее 599 юаней ($91,3, 6945 руб. по курсу ЦБ на 5 апреля 2021 г.).

ink600.jpg
Xiaomi InkPalm 5

Самая доступная электронная книга Amazon линейки Kindle оценивается ровно в $120 (9190 руб.). Она имеет меньшую плотность пикселей у экрана и поставляется со встроенной в прошивку рекламой.

Возможности экрана

В своем анонсе Xiaomi не уточнила, какую модель дисплея на электронных чернилах она использует в InkPalm 5. известно лишь, что обладая тонкими рамками (в сравнении с большинством 6-дюймовых версий), он имеет диагональ 5,2 дюйма и разрешение 1280х720 точек (HD). Это соответствует плотности 284 пикселя на дюйм.

По заверению Xiaomi, поверх экрана установлено специальное стекло с высоким коэффициентом пропускания, но о его прочности компания пока предпочитает умалчивать. Не исключено, что после покупки InkPalm 5 придется дополнительно потратиться на защитное стекло или чехол-обложку, чтобы защитить дисплей от возможных повреждений.

ink601.jpg

Настройка цветовой температуры пригодится для чтения при плохом внешнем освещении

В книжке InkPalm 5 также заявлена светодиодная подсветка, позволяющая настраивать не только яркость (24 уровня), но и цветовую температуру. Экран здесь выполняет роль основного инструмента управления, плюс под ним есть сенсорная кнопка Home (как в Android-смартфонах).

Основные спецификации

InkPalm 5 поставляется с 1 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ – поддержка карт microSD в книжке не заявлена. По подсчетам Xiaomi, этого объема хватит в среднем на 10 тыс. томов.

Ридер питается от аккумулятора емкостью 1400 мАч, что значительно меньше, чем у всех современных смартфонов, но экраны на электронных чернилах расходуют намного меньше энергии, нежели IPS или OLED. Впрочем, время автономной работы Xiaomi предпочитает пока не раскрывать.

ink602.jpg

Внешне InkPalm 5 напоминает Apple iPhone Xr

Аккумулятор книги заряжается по USB-C, но быстрой зарядки тут нет – только базовые 5 Вт (5 В, 1 А). Этот же интерфейс используется для закачки книг, хотя для этого также подойдут и модули Wi-Fi, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, вместе с Bluetooth 5.

Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях
Интеграция

Книга весит в пределах 115 граммов за счет пластикового корпуса белого и голубого оттенков. Размеры устройства – 144х77х7 мм.

Возможности прошивки

Новая книжка Xiaomi работает на Android 8.1 Oreo – далеко не самой современной операционной системе, вышедшей еще в декабре 2017 г. Сейчас Google готовит к релизу Android 12.

Почему Xiaomi остановила свой выбор именно на ней, и как она научила ее работать на устройстве с 1 ГБ оперативной памяти, остается загадкой. Тем не менее. В ней реализована поддержка установки сторонних приложений, и есть доступ к пяти книжным магазинам – Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading.

Предыдущая попытка выпуска дешевого ридера

Xiaomi, объявившая о своих планах покончить с выпуском дешевых смартфонов путем повышения цен на них, пока не стремится делать то же со своими ридерами. У нее есть еще как минимум одна электронная книжка, в день начала продаж стоившая около $90 – MiReader.

ink603.jpg

Xiaomi MiReader - книга с классическими пропорциями

Как сообщал CNews, MiReader была первой электронной книжкой Xiaomi из сверхбюджетного сегмента с подсветкой и сенсорным экраном на электронных чернилах. Она вышла в ноябре 2019 г., стоила на тот момент в пределах $85 (6490 руб.), и это была 6-дюймовая книжка с экраном Е-Ink Carta (разрешение 1024х758 точек, плотность 212 пикселей на дюйм).

MiReader поставлялась с подсветкой только холодного оттенка, хотя и тоже с 24 уровнями яркости. Прошивка использовалась та же, что и на InkPalm 5 – Android 8.1 Oreo с поддержкой установки стороннего ПО. MiReader весила 178 граммов при размерах 159x116x8 мм и работала от АКБ на 1800 мАч.



Другие материалы рубрики

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»

LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции

В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян

Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России

«Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах

Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Техноблог

Как понять, что ваш смартфон взломали?

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий