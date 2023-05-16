Спрос на телевизоры в России прибавил 15%, доля Smart TV достигла рекордных 85%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос на категорию ТВ в I квартале 2023 г. В целом на российском рынке было продано около 2 млн телевизоров, что превысило показатели прошлого года более чем на 15%. В спросе отмечается два тренда: рост интереса к базовым моделям от 32 до 45 дюймов, а также увеличение интереса к диагоналям 45-60 дюймов на фоне обновленного ландшафта брендов. Позитивный тренд демонстрируют продажи моделей QLED, где особенно ярко выраженным становится замещение корейских брендов конкурентоспособными китайскими. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В начале 2023 г. на российском рынке на модели с диагональю от 32 дюймов до 45 дюймов пришлось около 60% продаж в количественном выражении. Спрос на телевизоры доступного и среднего уровня поддерживают телевизоры от брендов из Китая, СНГ и собственные торговые марки ритейлеров. Примерно треть от штучных продаж составила доля телевизоров с диагональю 45-60 дюймов. Спрос в этом сегменте успешно удовлетворяют ведущие китайские производители, разрабатывающие модели с четкой, детализированной картинкой и высоким качеством звука для просмотра видео и домашний развлечений. Так, по итогам января-марта в группу лидеров в целом по России вышли китайские Haier и Hisense.

Благодаря ведущим производителям из Китая увеличивается вариативность и спрос на модели с технологиями OLED и особенно QLED, хотя наибольшую долю на рынке продолжают занимать массовые LED-панели.

Продолжается проникновение на российский рынок моделей с функцией Smart TV, чему способствует расширение выбора в стартовом и среднем ценовом сегменте, доступность технологий, разнообразие видеоконтента и развитие контентных платформ, в том числе российских. В первом квартале доля «умных» телевизоров на рынке составила чуть менее 85%, а в «М.Видео-Эльдорадо» уже превышает 90%. Активный рост в этой категории демонстрируют телевизоры с российскими ОС от «Яндекса» и Sber, доля которых в начале 2023 г. на рынке достигла порядка 15%.

Интерес к широкоформатным телевизорам от 50-55 дюймов и активное развитие ассортимента способствовало устойчивому спросу к моделям с разрешением 4K. На этот сегмент пришлось более 45% штучных продаж на рынке, что сопоставимо с показателями 2022 г., при этом динамика продаж оказалась на уровне среднерыночной. Только в «М.Видео-Эльдорадо» на UHD-модели приходится порядка 60% проданных телевизоров.

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Руководитель департамента «Кино и Звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов: «Одним вектором развития продаж в начале этого года стал более прагматичный подход к покупкам со стороны покупателей, однако продолжает сохраняться потребность в самых современных и технологичных решениях. «М.Видео-Эльдорадо» успешно развивает ассортимент от базового сегмента, дешевле 10-20 тыс. руб., до особенно крупных дюймов и моделей с разрешением 4К и 8К, что позволяет максимально покрывать потребности покупателей по всей стране в категории телевизоров. Так, например, в наших сетях продается примерно каждый второй телевизор свыше 55 дюймов. В числе наиболее популярных брендов в «М.Видео» и «Эльдорадо» в начале года оказались ведущие бренды из «китайской волны» – Hisense, Haier, Toshiba. Бренды из Поднебесной предлагают высокотехнологичные телевизоры под различные потребности покупателей по привлекательным ценам. И лидирующие позиции Hisense – это не только локальный или российский, но и общемировой тренд. В топ-5 наших продаж продолжают также входить телевизоры собственной торговой марки Hi по демократичным ценам с выбором в наиболее популярных диагоналях. Заметную долю также занимают Grundig, Artel, «Яндекс» и «Витязь». При этом остаются востребованными и сохраняются в ассортименте телевизоры брендов, ограничивших свое присутствие, включая Samsung и LG».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и крупнейшая в России финтех платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 миллиардов контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.