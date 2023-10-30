«М.видео-Эльдорадо» в преддверии высокого сезона увеличила товарные запасы более чем на 40% и усилила логистику в регионах

Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, усилила логистическую инфраструктуру и нарастила объёмы товарных запасов в преддверии крупнейших распродаж года, включая «Чёрную пятницу». Компания увеличила товарные запасы более чем на 40% к прошлому году, открыла дополнительный склад в Чехове, а также сократила сроки получения товаров на треть за счёт новой системы резервирования заказов. Более 90% клиентских заказов резервируется с ближайшего склада, что позволяет получать заказы во всех крупных городах в течение суток.

27 октября в «М.видео» и «Эльдорадо» стартовала «Чёрная пятница», которая пройдёт в несколько этапов. В течение месяца покупателей ждут скидки на сотни различных наименований техники со скидками до 50%, кешбэк, подарки к покупкам, сервисы беспроцентной рассрочки и удобные способы получения заказов. На распродажах будут представлены все ключевые категории техники, включая традиционно популярные – смартфоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, холодильники, техника для дома, кухни, гейминга и др.

В рамках тщательной подготовки к распродажам этого года ритейлер нарастил сток более чем на 40% год к году, в том числе в три раза во Владивостоке и на 45% в Екатеринбурге. В дополнение к 54 региональным складам и семи центральным распределительным центрам компания открыла восьмой распределительный центр в Чехове вместимостью 67 тыс. куб. м. Благодаря новой системе резервирования заказов, объединившей стоки как на уровне магазинов, так и на уровне складов по всей стране в единую бесшовную систему, удалось улучшить сервис и сократить на треть сроки доставки.

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«М.видео» и «Эльдорадо» также нарастили ассортимент наличия популярного и высокооборачиваемого товара за счёт расширения матрицы флагманских магазинов на треть до почти 9 тысяч наименований товаров. Выбор брендов в «М.видео» и «Эльдорадо» относительно прошлого года вырос на 35% за счёт широко известных и быстрорастущих брендов – Haier, Hisense, Huawei, Grundig и др.

Директор по логистике и фулфилменту группы «М.видео-Эльдорадо» Андрей Кротов сказал: «Предновогодний период традиционно является высоким сезоном для ритейла, а в «М.видео-Эльдорадо» объёмы доставки увеличиваются до двух раз по сравнению со среднемесячными показателями. В преддверии крупных распродаж мы провели масштабную подготовку логистической инфраструктуры: существенно нарастили запас востребованных товаров в наличии для самовывоза из магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» и снизили сроки доставки по всей стране, а также расширили количество партнёров и машин для курьерской доставки. В ноябре и декабре покупателей ждут выгодные цены и скидки, а также наши фирменные сервисы, в том числе бесплатный вывоз техники на утилизацию, доставка и установка в один день и многое другое».