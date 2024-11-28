Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит

В России уже в самом скором будущем очень сильно подорожает бытовая техника. Производители, российские и зарубежные, уже поднимают отпускные цены на 10%, и ритейлеры на пару с дистрибьюторами тоже вполне могут сделать то же самое. Причины – слабый курс рубля, который в последние недели демонстрирует быстрое падение. Также есть риск образования дефицита.

Рубль вниз – цены вверх

Отечественные и зарубежные вендоры бытовой техники уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о повышении отпускных цен в среднем на 10%, пишет «Коммерсант». Причин у такого решения ровно две – это те же самые причины, по которым россияне едва ли не каждый день удивляются проиндексированным ценам в магазинах и больше не могут взять машину или жилье в кредит по вменяемым процентным ставкам.

Первая причина, которую озвучили производители – это слабый курс российской валюты. За последние недели рубль заметно подешевел по отношению к основным валютам мира – его курс теперь трехзначный, и к моменту выпуска материала он стоил менее 1 американского цента.

Другими словами, установленный ЦБ РФ курс доллара на 28 ноября 2024 г. составлял 108 руб. Это почти исторический рекорд – хуже было лишь в марте 2022 г., когда за 1 американский доллар давали почти 120 российских рублей.

Вторая причина, по которой производители техники решили поднять цены – это ключевая ставка Центробанка. Чем она выше, тем дороже потребкредиты и ипотеки для частных лиц, а также бизнес-займы для предпринимателей. На 28 ноября 2024 г. ключевая ставка составляла 21%, что уже является рекордом за последние 12 лет, и пока сохраняются предпосылки для ее дальнейшего роста.

Кто первый

В числе тех, кто раньше других открыто заявил о подорожании своей продукции, оказалась французская компания «Группа "СЕБ-Восток"», пишет «Коммерсант». Она владеет правами на известные каждому россиянину бренды – Tefal, Rowenta, Krups и многие другие. В ноябре 2024 г. она направила ритейлерам и дистрибьюторам уведомления об индексации цен в среднем на 10% с января 2025 г. «из-за роста стоимости комплектующих, логистических трат и увеличения стоимости оборотного капитала». То, насколько именно вырастет в цене то или иное устройство, будет зависеть от его категории.

Вслед за «Группой "СЕБ-Восток"» аналогичное заявление сделала компания IPH appliances, принадлежащая турецкому холдингу Arcelic, у которого в активе также три американских завода в Липецке и бренды Beko, Indesit, Grundig и пр. IPH appliances поднимает отпускные цены на всю свою продукцию с 2 декабря 2024 г., притом как импортную, так и на локальную. Как сильно вырастут ее расценки, IPH appliances не сообщила.

Российские компании идут в этом де направлении. Так, Генеральный директор компании Kuppersberg Дмитрий Шашкин сообщил «Коммерсанту» о повышении цен на 10% с 2 декабря 2024 г. «Последние два месяца мы старались сдерживать рост, однако текущие условия больше не позволяют этого делать», – сказал он.

Российский бренд бытовой техники Vard (в прошлом – Electrolux в России) и вовсе запланировал сразу два этапа повышения цен с минимальным промежутком между ними. Первый назначен на декабрь 2024 г., а второй состоится в январе 2025 г. «В текущих условиях будем вынуждены корректировать цены, что, несомненно, отразится на цене для конечного потребителя», – заявил изданию гендиректор Vard Алексей Беляков, не сообщив, как сильно подорожает техника Vard.

К основным причинам удорожания продукции представители Vard и Kuppersberg отнесли ключевую ставку ЦБ, курсы валют и логистические затраты.

История повторяется

Письма производителей техники с уведомлением о росте отпускных цен становятся традицией. Аналогичные извещения они направляли ритейлерам и дистрибьюторам и 2023 г.

На тот момент в письмах говорилось о подорожании на 10-15%. Что касается основных причин, то за год ничего не изменилось – рост цен как сейчас, так и тогда вендоры связывали с курсом валют. В то же время ключевую ставку Центробанка упоминали реже – вероятно, потому, что она была намного ниже. В августе 2023 г. она составляла 8,5%, в сентябре 2023 г. выросла до 12%, через месяц – до 13%, а в декабрю 2023 г. поднялась сначала до 15%, а затем и до 16%.

Но в 2023 г. опрошенные изданием эксперты не сомневались, что итоговые цены (которые покупатели видят на ценниках), «сдержат отечественные бренды и локализованные производства иностранных компаний». Сейчас таких заявлений уже нет, ведь российские компании тоже решили поднять отпускные цены.

Дальше только хуже

Приведенная «Коммерсантом» статистика дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция» гласить, что за первые девять месяцев 2024 г. в России было продано 3 млн стиральных машин, которые подорожали в среднем на 4% год к году (средняя цена достигла 31 тыс. руб.). Холодильники, коих было реализовано 2,7 млн, за тот же период стали в среднем на 6% менее доступными для россиян (средняя цена – 39 тыс. руб.). На те же 6% (до 34 тыс. руб. в среднем) подорожали и посудомоечные машины

Собеседник издания среди дистрибьюторов уверен, что на фоне слабости рубля и гигантской ключевой ставки вся без исключения потребительская электроника уже в январе 2024 г. может подорожать более чем на 20%. «Сейчас ритейлеры и дистрибуторы распродают ту технику, которая была закуплена по курсу 85 руб. за доллар. Когда складские запасы закончатся, компании будут уменьшать закупки», – отметил он.

«Изменение цен на импортную технику зависит от дальнейшей динамики курса валют. На данный момент мы не наблюдаем значительного подорожания бытовой техники и электроники. Все происходящие изменения соответствуют ожидаемой динамике рынка, – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». – В преддверии «высокого сезона» на рынке потребительской электроники все крупные ритейлеры заранее планируют промо-активности, и закупают товар под них в достаточном количестве».

Представители «Ситилинка» от комментариев отказались.

Дефицита не избежать?

Рост цен на технику – не единственное, что ждет Россиян уже в самом скором будущем. Другой собеседник издания среди дистрибьюторов сообщил, что некоторые ритейлеры и даже дистрибьюторы уже сейчас заняты оптимизацией расходов, которая уже весной 2025 г. может вылиться в исчезновение ряда брендов потребительской электроники с полок российских магазинов.

Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Vard Алексей Беляков. Он сообщил изданию, что «уже сейчас появляется дефицит некоторых брендов бытовой техники из-за проблем с кредитованием и платежами».

В середине ноября 2024 г. CNews писал также, что российские производители бытовой техники намерены на треть сократить объемы выпуска продукции. Причины – курс рубля и ключевая ставка Центробанка.