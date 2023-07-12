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Россияне бросились скупать телевизоры. Продажи растут бешеными темпами, впереди рост цен

Россияне в течение первой половины 2023 г. активно скупали телевизоры – за год продажи выросли на 35%. Предпочтение отдавалось китайским и российским брендам, тогда как корейские LG и Samsung постепенно забываются. Чаще всего россияне покупали дешевые ТВ с экраном до 32 дюймов и среднебюджетные модели покрупнее – до 55 дюймов.

Россиянам нужны телевизоры

В России сформировался повышенный спрос на телевизоры – по итогам первой половины 2023 г. объем их продаж превысил показатели двухлетней давности, когда главной проблемой всего мира была отступающая пандемия коронавируса. Как пишут «Ведомости», по сравнению с 2022 г. продажи подскочили на 35%, составив 3,8 млн телевизоров против 2,8 млн годом ранее. На фоне 2021 г. рост составил 13% – тогда россияне скупили около 3,3 млн ТВ.

Схожую статистику за первое полугодие 2023 г. CNews предоставили эксперты «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель департамента «Кино и звук» в ритейлере Алексей Никонов сообщил редакции, что за отчетный период объем продаж ТВ по всей России достиг 3,5 млн устройств. Это 35-процентный рост год к году, добавил он.

Однако российский рынок ТВ растет пока только в натуральном выражении – в денежном он хоть и не стремительно, но все же сокращается. По информации издания, за год он упал со 100 до 92,5 млрд руб., то есть на 7,5%. Впрочем, если сравнивать с первой половиной 2021 г., то тут уже заметен рост – за тот период ритейлеры продали телевизоры суммарно на 86,2 млрд руб.

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Фото: DNS
Телевизоры, как и много лет назад, представляют большую ценность для россиян

Не исключено, что III квартал 2023 г. (1 июля – 30 сентября) тоже ознаменуется высоким спросом на телевизоры. CNews писал, что из-за быстрого обесценивания рубля россиян ждут грандиозный рост цен на всю технику и электронику, которому может предшествовать желание поскорее купить новую технику, пока деньги совсем не обесценились. Такое уже происходило в августе-сентябре 1998 г., когда в стране был объявлен дефолт, и в марте-апреле 2022 г. когда из-за 24 февраля 2022 г. курс национальной валюты достиг исторически низких значений – банкнота номиналом в $1 стоила 120 руб. На 12 июля 2023 г. доллар стоил около 90,5 руб. (официальный курс Центробанка).

Samsung никому не нужен

24 февраля 2022 г. и все последовавшие за этим днем события сильно отразились на составе игроков российского рынка телевизоров. Изменения кардинальные – в первой половине 2022 г. 60-процентную его долю делили между собой Samsung и LG (данные F+ Tech), но теперь они на пару удерживают лишь 22%, и то лишь благодаря параллельному импорту. Как сообщал CNews, обе компании покинули российский рынок.

Уход корейских техногигантов из России не привел к дефициту ТВ – полки в магазинах, на которых еще не так давно стояли телевизоры Samsung и LG, теперь заполнены продукцией китайских вендоров. Например, доля компании Haier выросла с 6,5 до 10,6% всего за год.

Как сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо», крупные китайские компании «заместили корейские бренды за счет вариативности в ассортименте, в том числе в верхнем ценовом сегменте, высокому качеству продукции и более привлекательной стоимости даже при сопоставимых c корейскими решениями технических характеристиках». В магазинах этого ритейлера самыми востребованными у покупателей брендами ТВ являются китайские Hisense и Haier, а также японская Toshiba.

Импортозамещение сработало там, где не ждали

В России уже несколько лет действует стратегия импортозамещения, но она еще далека от завершения. Например, россияне по-прежнему предпочитают пользоваться иностранными ноутбуками, хотя скоро власти могут лишить их такой возможности, а отечественных смартфонов в свободной продаже и вовсе нет.

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CNews Analytics

В то же время в сегменте ТВ жители страны все чаще стали обращать внимание на российские бренды телевизоров, в том числе и на собственные торговые марки ритейлеров. Для примера, в «М.Видео-Эльдорадо» фиксируется рост спроса на телевизоры с прошивками от «Яндекса» и Сбербанка, а также на модели семейства Hi – собственного бренда компании. Также растут продажи телевизоров бренда Artel из Узбекистана.

Спрос на российские ТВ наблюдается и на маркетплейсах. Так, в Wildberries сообщили CNews, что в топ-5 самых популярных брендов на площадке вошел отечественный BQ, основанный в 2013 г. известный в первую очередь своими смартфонами и домашней электроникой. За ним стоит компания «Новая линия».

Вместе с телевизорами BQ посетители Wildberries скупают модели Samsung, LG, Harper и Erisson (не путать с Ericsson). В целом по итогам первой половины 2023 г. продажи телевизоров подскочили на 61% год к году, сообщили CNews представители WB.

Размер имеет значение

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Российский рынок ТВ сократился в денежном выражении именно из-за изменения предпочтений россиян. Как сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо», жители страны стали чаще покупать бюджетные модели с диагональю до 32 дюймов, которые стоят, как правило, не дороже 15 тыс. руб., а также среднебюджетные устройства с экраном до 55 дюймов. На оба эти сегмента сейчас приходится свыше 70% проданных в стране ТВ.

Спрос на более крупные модели тоже есть, но если раньше его удовлетворяли корейские бренды, то теперь это делают китайские. Их продукция стоит дешевле – например, в июле 2023 г. Xiaomi выпустила 75-дюймовый смарт-ТВ с экраном 4К за $400 (36,2 тыс. руб.).

Стоя дешевле корейских, китайские телевизоры, заполонившие российские магазины, не отстают от них в плане технического оснащения. «Наличие современных технологий у новых брендов с более низкой ценной способствует дальнейшему увеличению продаж, например, моделей с функциями Smart TV и разрешением 4К, – рассказал CNews глава департамента «Кино и звук» в «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов. – За первые шесть месяцев в наших сетях доля «умных» телевизоров в «М.Видео-Эльдорадо» впервые превысила 90%, а на модели с разрешением UHD-модели пришлось порядка 60% проданных телевизоров. По обоим технологиями показатели наших продаж оказались выше среднерыночных».

Георгий Дорофеев

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