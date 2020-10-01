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«Контур» помог «Вымпелкому» перейти на электронный факторинг

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«Вымпелком» (бренд «Билайн») переводит документооборот по факторинговым сделкам в электронный вид. В сфере телекоммуникаций это первая компания, которая автоматизирует факторинг на площадке «Контура».

«Вымпелком» заключает факторинговые сделки в роли покупателя-дебитора. В качестве контрагентов выступают поставщики и факторы — банки и факторинговые компании. Благодаря факторингу поставщики «Вымпелкома» привлекают финансирование по выгодным ставкам, а сама компания получает от них привлекательные коммерческие условия.

До перехода на электронный документооборот (ЭДО) все сделки заключались на бумаге. Подписание уведомлений о переходе на факторинг занимало много времени, и это затягивало процесс подтверждения поставок. Чтобы сохранить эффективность в работе, компания решила перенести заключение сделок на факторинговую площадку «Контура». Теперь уведомления о факторинге подписываются прямо на онлайн-площадке. Дублировать подписи на бумаге не нужно. Это позволяет сторонам комфортно работать в сложившихся условиях и быстрее получать финансирование.

Также с переходом на новый формат работы изменился механизм подтверждения поставок. Раньше факторы направляли в адрес дебитора запросы по электронной почте с подтверждением факта поставки и датой начала отсрочки. Сотрудникам «Вымпелкома» приходилось обрабатывать их вручную и переключаться между разными форматами документов. Непрофильная работа отнимала много времени, отвлекала работников от более значимых задач. Благодаря переходу на электронную площадку обработка запросов стала автоматизированной. Теперь сотрудники компании работают в едином окне веб-сервиса, а поставщики и факторы могут мониторить состояние поставок удаленно.

Динара Марданова, руководитель проекта «Контур.Факторинг», сказала: «Электронная факторинговая площадка "Контура" автоматизировала заключение сделок. Теперь сотрудники "Вымпелкома" только проверяют наличие документации, а не обрабатывают ее вручную. Также площадка рассчитывает дату начала отсрочки по загруженным документам. Благодаря этому фактор точно знает, когда он получит деньги от дебитора».

Алексей Никонов, директор казначейства компании «Вымпелком», сказал: «"Вымпелком" использует "Контур.Диадок" со многими поставщиками в качестве базовой системы электронного документооборота, но в части факторинга система ЭДО раньше не использовалась. "Контур.Факторинг", благодаря его интеграции с "Диадоком", позволит сделать взаимоотношения с поставщиками еще более упорядоченными и прозрачными».

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