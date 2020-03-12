LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров

LG Electronics (LG) объявила о запуске в продажу линейки телевизоров 2020 г. – 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD. В марте 2020 г. продажи устройств начнутся в Южной Корее и США, а затем – в странах Европы и других регионах.

Потребители по достоинству оценят дизайн телевизоров LG премиум-класса и их способность с легкостью вписаться в любой интерьер. Технология самоподсвечивающихся пикселей обеспечивает максимальную глубину черного, реалистичные цвета и безграничные возможности регулирования контрастности.

Три новые модели серии GX Gallery (55, 65 и 77 дюймов) являются образцами эстетики минимализма. Ее воплощение стало возможным благодаря использованию технологии OLED-панелей, которые не требуют подсветки. Такая технология позволяет выводить изображение отличного качества на 65-дюймовый экран ультратонкого телевизора толщиной всего 20 мм. При этом установка отдельного блока управления не требуется. Телевизор крепится к стене вплотную, как картина в художественной галерее.

Модели LG OLED ZX Real 8K (88 OLED ZX и 77 OLED ZX) предлагают изображение высокой яркости и четкости. Они обеспечивают в четыре раза большее разрешение экрана, чем у 4K-, и в 16 раз большее, чем у Full HD-моделей. По заявлению LG, телевизоры компании соответствуют и превосходят отраслевые стандарты для телевизоров 8K Ultra HD, установленные Ассоциацией потребительских технологий. Так, 8К-телевизоры LG одни из первых получили маркировку CTA 8K Ultra HD.

Новые телевизоры LG GX Gallery оснащены OLED-панелями, которые не требуют подсветки

LG также начинает продажи совершенно новых моделей 4K OLED-телевизоров линейки 2020 г. (модели CX и BX размерами 77, 65 и 55 дюймов), каждая из которых обеспечивает высокое качество изображения. Потребители также смогут выбрать модели нового размера – 48-дюймовый CX OLED-телевизор появится позже в этом году. Кроме того, премиальная линейка ЖК-телевизоров LG NanoCell TV будет расширена за счет семи новых моделей Real 8K (размером 75 и 65 дюймов в серии Nano99, Nano97, Nano95, и 55-дюймовые Nano95). Как и их OLED-аналоги, все эти модели будут иметь маркировку CTA 8K UHD.

Новый α9(Альфа) AI процессор третьего поколения представлен в большинстве моделей OLED и 8К NanoCell телевизоров. Помимо возможностей своих предшественников, новый процессор третьего поколения обладает улучшенной производительностью, в нем используются передовые алгоритмы глубокого обучения для дальнейшего улучшения качества изображения и звука на новых телевизорах. Процессор α9 третьего поколения еще больше погружает зрителей за счет нескольких новых функций, которые улучшают качество просмотра контента любого вида – будь то фильмы, спортивные программы или игры.

Телевизоры LG 2020 г. поддерживают новейшие протоколы работы с данными HDMI, включая eARC и ALLM, для более качественного звука и плавного воспроизведения без задержек. Модели 8K способны воспроизводить оригинальный контент в разрешении 8K через цифровые входы HDMI и USB, поддерживают широкий спектр кодеков, включая HEVC, VP9 и AV1, кодек, используемый YouTube и другими стриминг-платформами. Телевизоры 8K поддерживают потоковую передачу контента 8K со скоростью 60 кадров в секунду и сертифицированы для работы с 8K 60P изображением через HDMI.

OLED-телевизоры LG способны превратить гостиную в настоящий кинозал. Последние OLED-модели были отмечены премией Hollywood Professional Association за выдающиеся достижения в области технических разработок. Это первые телевизоры, которые имеют установленное программное обеспечение для калибровки на аппаратном уровне, а благодаря поддержке технологии Dolby Vision IQ и UHD Alliance Filmaker Mode, OLED-телевизоры LG способны показывать фильмы именно так, как они задумывались их создателями. Обладая отличными характеристиками воспроизведения изображения и звука, новые телевизоры OLED и NanoCell обеспечивают легкий доступ к высококачественному контенту от ведущих мировых провайдеров через популярные приложения и сервисы – Apple TV, Disney+ и Netflix.

Телевизоры LG 2020 г. сочетают в себе превосходное качество изображения с новыми игровыми функциями для интерактивных возможностей. LG – первый производитель, который предлагает телевизоры официально совместимые с Nvidia G-Sync. В общей сложности LG представляет 12 новых OLED-моделей, поддерживающих эту важную игровую технологию. Она обеспечивает качественную визуализацию графики и усиливает ощущение погружения игроков, адаптируя частоту обновления данных телевизора к частоте кадров подключенного оборудования. OLED-технология LG позволяет управлять отдельными пикселями для исключительного качества изображения, низкой задержки ввода и быстрого времени отклика. Как результат – захватывающий игровой процесс без разрывов, характерных для большинства дисплеев. Телевизоры LG OLED и NanoCell 2020 г. поддерживают HDMI VRR. Так, LG единственный из всех производителей предлагает телевизоры, совместимые с широким спектром игровых устройств, таких как видеокарты и игровые приставки.

OLED-телевизоры LG создают неповторимую атмосферу крупных спортивных мероприятий, благодаря частоте обновления данных в 120 Гц. Покупатели телевизоров LG во всех деталях увидят самые захватывающие моменты, которые так легко пропустить. Такие функции как Sports Alert позволяют пользователям легко следить за своими любимыми командами, узнавать результаты игр, расписание и счет в режиме реального времени. И все это – под рев трибун прямо как на стадионе. Объемный звук в формате 360 градусов обеспечивают два Bluetooth-динамика.