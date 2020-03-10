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Fanless Tech

СОБЫТИЯ


10.03.2020 Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах 1
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Fanless Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12866 2
Canyon Technology Group 53 2
Nvidia Corp 4079 1
Hades - Хакерская группировка 4 1
AMD - Advanced Micro Devices 4693 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8888 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3920 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13590 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 923 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 2
DDR - Double data rate 3109 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 194 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7992 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 573 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 330 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4242 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 410 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 508 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1662 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 885 1
USB Type-A - USB-A 716 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 270 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4725 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 1
Компьютеризация - Cooler - кулер 155 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18493 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3098 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 191 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10808 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13358 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 1
Компьютеризация - Безвентиляторное пассивное охлаждение 20 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1161 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10833 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10663 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18256 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2434 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1673 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10473 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 2
Intel Core - Семейство процессоров 1255 2
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 44 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 25 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 1
Intel Celeron - Серия процессоров 980 1
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 63 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 207 1
Intel Tiger Lake 71 1
Intel Cannon Lake 18 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Intel Kaby Lake Refresh 8 1
Intel Ethernet Controller 13 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 127 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 184 1
Microsoft Windows 10 1956 1
Intel Core i - Cерия процессоров 535 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1391 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
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