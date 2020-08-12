В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео

LG выпустила в России смарт-ТВ Signature 88 с диагональю 88 дюймов и поддержкой сверхвысокого разрешения 8К. В отечественной рознице он стоит на 300 тыс. дороже, чем в других странах, а его вес, с учетом подставки, превышает 100 кг.

8К-телевизор во всю стену

На территории России начались продажи нового телевизора премиум-класса LG Signature 88. Это 88-дюймовый (223-сантиметровый) OLED-телевизор со смарт-функциями и, главное, поддержкой разрешения 8К, самого высокого из имеющихся на рынке. Оно в четыре раза выше популярного 4К и в 16 раз выше Full HD.

В России LG Signature 88 (модельный номер OLED88ZX9LA) стоит 2,5 млн руб., что сравнимо с ценой кроссовера Toyota RAV4 в максимальной комплектации «Престиж Safety» – он оценивается в 2,56 млн руб.

Премьера Signature 88 состоялась сравнительно давно, в самом начале января 2019 г. в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2019.

Свободного пространства под такой телевизор потребуется немало

В продаже на мировом рынке телевизор появился в сентябре 2019 г., где на момент публикации материала стоил ровно $30 тыс. или почти 2,2 млн руб. Таким образом, до России LG Signature 88 добрался спустя практически год, подорожав за это время на 300 тыс. руб.

На что способен экран телевизора

88-дюймовый OLED-экран премиальной новинки LG поддерживает разрешение 7680x4320 точек и насчитывает свыше 33,1 млн самоизлучающих пикселей. Углы обзора максимальные, 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Яркости экрана хватает для комфортного просмотра при ярком естественном освещении

Программное обеспечение позволяет растягивать изображения в форматах 2K (Quad HD) и 4К (Ultra HD) до 8К, что дает возможность смотреть те или иные ролики и фильмы без необходимости поиска их копий в 8К-разрешении. При этом масштабирование до 8К совмещено с алгоритмами искусственного интеллекта, позволяющими не терять в детализации и четкости растягиваемого изображения.

За улучшение картинки также отвечают технологии HDR10 Pro, HLG Pro и Dolby Vision. Все это происходит не без участия процессора а9 II поколения.

Звук и интерфейсы

За вывод звука в OLED88ZX9LA отвечает 4,2-канальная акустическая система, состоящая из четырех динамиков и двух сабвуферов. Суммарная мощность системы составляет 80 Вт, из них по 20 Вт приходятся на каждый сабвуфер, а квартет динамиков поровну делят между собой оставшиеся 40 Вт.

Обзор LG Signature 88

Для улучшения звука используется технология Dolby Atmos, плюс телевизор может выполнять роль беспроводной колонки – к нему по Bluetooth 5.0 можно подключить источник звука, например, смартфон.

Рамки экрана LG сделала максимально тонкими

Помимо Bluetooth, в списке беспроводных интерфейсов телевизора есть Wi-Fi 802.11ac, он же Wi-Fi 5. На момент публикации материала популярность набирал значительно более скоростной Wi-Fi 6 (802.11ax), но его распространение началось лишь в сентябре 2019 г., после премьеры Signature 88.

Проводные интерфейсы телевизора – это четыре HDMI 2.1 с поддержкой 8К-контента на 60 кадрах в секунду, цифровой аудиовыход, Ethernet, композитный вход, разъем под наушники и четыре USB-порта, но только 2.0. Один из них расположен сбоку, три оставшихся – сзади.

Программное обеспечение

Программная составляющая телевизора представлена системой webOS в самом актуальном ее исполнении. Прошивка содержит широкий спектр встроенных приложений и поддерживает голосовое управление за счет интегрированного в нее помощника Google Assistant. В 2018 г. «Ассистент», напомним, получил развитую поддержку русского языка, что автоматически означает полную поддержку голосовых команд, отданных на великом и могучем.

Сама webOS не является собственной разработкой LG – ее создала компания Palm для использования в своих мобильных устройствах. В 2010 Palm со всеми своими наработками перешла в собственность компании HP, которая купила ее за $1,4 млрд.

HP планировала использовать webOS в принтерах, смартфонах, планшетах, а также в ноутбуках в качестве второй операционной системы. Этим планам не было суждено сбыться.

В 2012 г. платформа была преобразована в открытый проект, а уже в феврале 2013 г., как сообщал CNews, ее приобрела LG. В рамках подписанного соглашения LG получила исходный код, связанную документацию, веб-сайты и команду разработчиков платформы. Кроме того, компания приобрела лицензии на интеллектуальную собственность HP для использования со своими webOS-продуктами, включая патенты Palm, затрагивающие фундаментальные технологии операционной системы и ее графический интерфейс.

ПО телевизора OLED88ZX9LA дополнено технологией LG ThinQ AI, которая дает возможность при помощи ТВ управлять домашними устройствами при помощи голосовыми командами и без пульта управления.

Размеры и вес

С учетом 88-дюймового экрана телевизор LG OLED88ZX9LA нельзя назвать компактным, а его вес в значительной степени увеличивает монументальная подставка. Вместе с ней его масса составляет почти 104 кг, тогда как сам экран весит 42 кг.

На подставку приходится больше половины весе всей конструкции

Габариты телевизора в сборе с подставкой составляют 196,1х145,5х27,9 сантиметров.