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AMD AIW Radeon AMD All-In-Wonder Radeon ATI All-In-Wonder

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2008 AMD представляет видеокарты ATI All-In-Wonder 3
08.07.2005 ATI пополнила линейку видеокарт All-in-Wonder 1
09.04.2004 Poly QBox 865T – 2 рабочих места, один системный блок 2
18.02.2004 ATI значительно удешевит HDTV 1
04.10.2002 ATI выпустила графический "комбайн" All-In-Wonder Radeon 9700 Pro 4
16.09.2002 Компания ATI поделилась своими планами по выпуску графических плат в текущем году 4
25.04.2002 ATI начала поставки видеокарты Radeon 8500 2
24.01.2001 AOpen объявила планы выпуска 3D акселераторов на чипе GeForce2 MX 1
15.09.2000 IBM будет использовать в NetVista мультимедийные платы ALL-IN-WONDER RADEON от ATI 1
06.04.1999 ATI представила интегрированный набор мультимедийных программных средств Multimedia Center 1

Публикаций - 11, упоминаний - 21

AMD AIW Radeon и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 973 9
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 5
Wonder 23 4
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Samsung Electronics 11065 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
Acer - AOpen 58 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Imagination Technologies - VideoLogic 43 1
Nvidia Corp 4002 1
Родник Софт 26 1
Polywell Computers 25 1
Родник 91 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
DDR - Double data rate 3083 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
ТВ-тюнер - TV tuner 520 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 92 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 1
Телевидение - SECAM - Séquentiel couleur à mémoire - Séquentiel couleur avec mémoire - последовательный цвет с памятью 121 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 261 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 7
AMD Radeon 295 4
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 2
Microsoft DirectX 723 2
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 2
Intel G чипсет 25 1
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows Media Center 125 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 72 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
IBM NetVista 32 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Канада 5082 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
X-Bit Labs 83 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
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