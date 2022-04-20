Мини-ПК компании Polywell Computers сертифицированы для работы под управлением операционной системы «Ред ОС»

Завершились испытания ряда мини ПК компании Polywell Computers на совместимость с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 3751).

Дистрибутив построен на пакетной базе RPM формата и соответствует требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base).

При разработке «Ред ОС» компания «Ред софт» опирается на опыт ведущих мировых сообществ Open Source и придерживается Конвенций о наименовании пакетов и спецификации сборок.

Правообладателем и разработчиком продукта является «Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт».

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Успешная сертификация первых образцов оборудования нашего производства дает основания полагать, что и другие наши модели будут успешно сертифицированы на совместимость с операционной системой «Ред ОС» по требованию заказчика.

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Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является производителем компьютерной техники. Производит системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини-ПК промышленного класса различного назначения. ПК компании имеют все необходимые разрешительные документы. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой «Ред ОС».