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Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок в Россию мини ПК с расширенным температурным диапазоном

В ряде приложений компьютерной технике и встроенным вычислителям приходится работать в жестких условиях окружающей среды. Это не только работа в горячем цеху у мартеновской печи или, например, на полярной станции. Высоко- и низкотемпературные условия эксплуатации могут встречаться во многих приложениях: промышленная автоматизация, видеонаблюдение, цифровые вывески, информационные киоски, граничные вычисления и т. д.

На рынке сегодня немало предложений ПК различных производителей, способных противостоять экстремальным воздействиям окружающей среды. Пожалуй, общим их свойством является высокие цены, обычно в несколько раз превосходящие стоимость обычного ПК в сопоставимой конфигурации.

Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок на российский рынок мини ПК промышленного класса с расширенным температурным диапазоном, ценник на которые не способен вызвать обморок у закупщиков предприятий и системных интеграторов.

Например, мини ПК Nano-U8FL2C6 может поставляться с процессорами Intel Core i7/i5/i3/Celeron 8-го поколения.

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Nano-U8FL2C6

Система поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти, имеет две гигабитные сетевые карты, Wi-Fi и Bluetooth модули, поддерживает до трех видеовыходов (HDMI и DP в стандартной конфигурации и разъем LVDS/eDP на материнской плате, который также может быть использован по требованию заказчика).

В качестве устройства хранения данных может быть использован SSD M.2 размером 2280. Опционально может поставляться со слотом PCIe x8.

Обладает широким набором портов ввода/вывода. Имеются четыре порта USB 3.1. Для использования в промышленных приложениях на материнской плате имеются разъемы RS232 (до четырех портов) и RS485 (до двух портов), универсальный разъем GPIO, а также два разъема SPI (Serial Peripheral Interface).

Этот ПК может работать в температурном диапазоне от -20 С° до +60 С°, выдерживать температуру хранения от -40 С° до +75 С°, серьезные ударные и вибрационные нагрузки.

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