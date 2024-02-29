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Polywell Computers представляет сервер ServerStation W790G4, дополняющий аппаратные решения для ИИ

Компания Polywell Computers, поставщик промышленных и встраиваемых компьютеров малого форм-фактора (SFF) для различных областей применения, объявила о выпуске своей последней новинки - сервера Polywell ServerStation W790G4. Этот сервер специально разработан для работы в сложных условиях и интегрируется с устройствами Edge AI от Polywell. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

ServerStation W790G4 дополняет существующий модельный ряд компании, предлагая инфраструктуру для процессов, основанных на искусственном интеллекте.

ServerStation W790G4 оснащен процессором Intel Xeon W, который предназначен для профессиональных рабочих станций и входит в линейку высокопроизводительных процессоров Intel. Серия Xeon W специально разработана для рабочих станций, что делает их подходящими для таких задач, как 3D-рендеринг, редактирование видео, научное моделирование и другие требовательные профессиональные приложения.

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Фото: Polywell Computers
Polywell Computers ServerStation W790G4

В сервере есть восемь слотов DDR5 RDIMM и поддержка памяти ECC до 4800 МГц. Объем памяти – до 2 ТБ для W3400 и 1 ТБ для W2400.

В наличии восемь разъемов SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID-0, 1, 5 и 10, а также два разъема M.2 2280 для быстрых твердотельных накопителей PCIe 4.0 x4 NVMe.

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Безопасность

В сервере реализованы возможности расширения, в том числе благодаря нескольким слотам PCI Express 5.0 и разъемам M.2-2280.

W790G4 поддерживает до четырех двухслотовых графических карт Nvidia или AMD через четыре слота PCIe 5.0 x16. Для тех, кому потребуется больше мощности, в систему можно установить две трехслотовые видеокарты, такие как Nvidia GeForce RTX 4090.

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