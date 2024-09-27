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Polywell Computers выпускает медиаплеер Slim-UC14L2V4c для цифровых вывесок и не только

Компания Polywell Computers объявляет о выпуске Slim-UC14L2V4c, передового встраиваемого мини-медиаплеера, предназначенного для приложений Digital Signage. Работающий на базе процессоров Intel® Core™ Ultra 14-го поколения, этот компактный, но мощный медиаплеер обеспечивает непревзойденную производительность, универсальность и долговечность для широкого спектра промышленных и коммерческих приложений. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Slim-UC14L2V4c создан для решения самых сложных задач — от цифровых вывесок до сетевой безопасности, систем POS/киосков и приложений Edge AI. Благодаря 4 видеовыходам и 2 портам HDMI-IN система может работать с передовыми многоэкранными системами. Оснащенный 2 твердотельными накопителями M.2 NVMe 4.0 + 1 NVMe 5.0, до 64 ГБ памяти DDR5-4800 МГц SO-DIMM и поддержкой vPro, этот медиаплеер является надежным решением для тех, кому требуется высокоскоростная обработка данных и бесперебойная работа с мультимедиа.

Slim-UC14L2V4c оснащен богатым набором портов ввода-вывода для удовлетворения различных промышленных и коммерческих потребностей. Он предлагает два порта LAN, 1 M.2 WiFi и 1 M.2 4G/5G слот для гибких сетевых конфигураций. Для расширения возможностей пользователи могут воспользоваться 2 портами USB 3.2, 6 портами USB 2.0 и 1 портом USB Type-C, обеспечивающими подключение широкого спектра периферийных устройств. Графические процессоры Intel® UHD Graphics поддерживают декодирование UHD, H.264 и H.265, обеспечивая плавное воспроизведение видео и возможность работы с несколькими мониторами в разрешении до 8K.

Как и многие другие продукты Polywell Computers, Slim-UC14L2V4c создан для долговечности и надежности в промышленных условиях. Встроенная система долговечности, безвентиляторный дизайн и прочная конструкция делают его идеальным решением для суровых условий эксплуатации, где важны низкий уровень обслуживания и бесшумная работа. Система также может быть оснащена нашим современным адаптером питания переменного тока со встроенной батареей ИБП, обеспечивающим до семи часов автономной работы в случае отключения электроэнергии и управляющим выключением ПК через интерфейс Type C. Это уникальное предложение на рынке.

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Polywell Computers выпускает медиаплеер Slim-UC14L2V4c для цифровых вывесок и не только

Созданный для универсальности, Slim-UC14L2V4c прекрасно подходит для таких приложений, как Digital Signage, Videowall, Network Security, POS/Kiosk, Edge AI, Deep Learning, OpenVino и других. Компактный корпус размером с книгу позволяет незаметно установить его как в оживленном торговом помещении, так и на производстве.

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Основные особенности Slim-UC14L2V4c: процессоры Intel® Core™ Ultra 14-го поколения; поддержка четырех независимых дисплеев и двух HDMI-входов; два модуля SO-DIMM DDR5-4800 МГц, до 64 ГБ памяти; 2 M.2 NVMe 4.0 + 1 NVMe 5.0 SSD; 2 LAN, 1 M.2 WiFi, 1 M.2 4G/5G; 2 USB 3.2, 6 USB 2.0, 1 USB Type-C; декодирование UHD, H.264 и H.265; адаптер питания DC12V или DC19V 60W (сертифицирован UL/CE/FCC); поддержка ОС: Windows 11/10, IoT, Linux

Polywell Computers предлагает программу тест-драйва, позволяющую потенциальным покупателям лично убедиться в производительности Slim-UC14L2V4c.

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