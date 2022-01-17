Polywell Computers объявляет о выпуске нового класса заменяемых промышленных мини ПК – SwapPC
Компания Polywell Computers создала новый класс встраиваемых и мини ПК – SwapPC (заменяемый ПК).
Он основан на использовании спецификации Open Pluggable Specification (OPS), созданной еще в 2010 г. корпорацией Intel, чтобы упростить установку, использование, обслуживание и обновление инфраструктуры цифровых вывесок (Digital Signage).
Этот открытый стандарт включает электрические, механические и тепловые характеристики ПК, соединяемых через 80-контактный разъем JAE, который поддерживает широко используемые интерфейсы, такие как DisplayPort и USB. Общая цель состоит в том, чтобы позволить производителям развертывать сменные системы быстрее и в больших объемах, снижая при этом затраты на развертывание и внедрение.
Для использования этих свойств компанией разработана специальная рама (docking station), содержащая разъем JAE на внутренней стороне и все необходимые подключения питания и периферии на внешней стороне. Наряду с этим на лицевой стороне SwapPC имеются дополнительные периферийные разъемы, которые можно использовать в случае необходимости.
Таким образом, для того, чтобы заменить вышедший из строя по тем или иным причинам компьютер, достаточно выдвинуть его из docking station, и вставить резервный (который может храниться или на точке, где используется ПК или на складе, расположенном в непосредственной близости от нее) в docking station. Включение нового ПК в работу произойдет автоматически.
Эта схема особенно важна в тех точках, где нет квалифицированного технического персонала. Описанную операцию может произвести любой рабочий или кассир. Затем, прибывший на место персонал ИТ подразделения заберет дефектный ПК для его ремонта или настройки, а на месте оставит новый резервный компьютер для последующего использования в случае отказа.
Основные области применения встраиваемых и мини ПК промышленного класса:
- POS (point of sale) – рабочее место кассира розничных продаж
- Информационные киоски
- Банкоматы
- Терминалы оплаты
- Терминалы продажи билетов
- Цифровые вывески (Digital Signage)
- Медицинские приборы
- Системы мониторинга состояния здоровья в стационарах
- Терминалы автоматической регистрации в аэропортах
- Терминалы операторской регистрации в аэропортах
- Системы мониторинга транспортных средств
- Управление дорожным движением
- Системы АСУТП и Интернета Вещей
Компания Polywell Computers считает, что SwapPC будет востребован во многих областях применения встраиваемых и мини ПК.