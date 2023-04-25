Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN

Компания Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN, основанной на чипсете Rockchip X3588S. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Система работает на базе двухкластерной комбинации процессоров ARM Cortex-A76 4Core 64-bit CPU и ARM Cortex-A55 4Core 64-bit CPU. Сам X3588S является реализацией концепции ARM под названием big.LITTLE DynamIQ technology, означающей гетерогенную архитектуру обработки, в которой используются два типа процессоров. LITTLE-процессоры предназначены для обеспечения максимальной энергоэффективности, в то время как «большие» процессоры предназначены для обеспечения максимальной вычислительной производительности. Система также имеет так называемый ускоритель искусственного интеллекта - 6 TOPS NPU 3.0 (Neural Processing Unit). По сравнению с полнофункциональным чипсетом Rockchip 3588, 3588S имеет немного меньше интерфейсов. Но, принимая во внимание разницу в цене с RK3588, Rockchip RK3588S может стать более популярным, поскольку во многих проектах все интерфейсы RK3588 просто не задействованы.

Система может поставляться с 4 или 8 ГБ оперативной невзаимозаменяемой памяти LPDDR4 (low power DDR4).

Polywell X58-IN оснащена 4-ядерным графическим процессором ARM Mali-G610 MP4. Он способен передавать 8K@60 кадров в секунду на два HDMI-порта. Система имеет один интерфейс HDMI-IN, что открывает новые возможности для традиционных Digital Signage и подобных приложений. Например, можно смешивать потоки реального времени с телевидения и других источников с вещанием Digital Signage.

Система оснащена одним адаптером Ethernet 1000 Мбит/с. Она оснащена адаптером Wi-Fi 802.11ax/ac/n/g с Bluetooth 4.0. Кроме того, в системе может быть установлен дополнительный разъем M.2 3042 для модуля 5G/4G LTE в паре с SIM-картой.

Polywell X58-IN может иметь 32 или 64 ГБ встроенной памяти eMMC. В качестве опции может быть установлены 64 ГБ/128 ГБ eMMC 5.1 диски.

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Система является безвентиляторной, что не только обеспечивает бесшумную работу и низкое энергопотребление, но и позволяет работать в условиях запыленности, в том числе токопроводящей пыли. Она может поставляться с ОС Android 12 или с Linux. Корпус относительно небольшой: 125x112x30 мм (ШГВ), вес – 680 граммов.

Несомненно, это современное функциональное и экономичное устройство позволит архитекторам и разработчикам программного обеспечения создавать новые требовательные приложения, а также переносить приложения на базе x86 на платформу Android.

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Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) – производитель компьютерного оборудования.