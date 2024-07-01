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Polywell Computers представляет промышленный компьютер Nano-U12FL2C6

Компания Polywell Computers объявляет о выпуске Nano-U12FL2C6 – новинки в линейке промышленных ПК малого форм-фактора (SFF).

Nano-U12FL2C6 работает на базе процессоров Intel 12/13 поколения Core u/p-серии i7/i5/i3, а также процессоров Pentium и Celeron, на платформе Alder/Raptor Lake-u. Эта модернизация обеспечивает повышение вычислительной мощности и эффективности. Встроенная графика Intel® UHD Iris® Xe Graphics повышает визуальную производительность, поддерживая несколько дисплеев высокого разрешения через интерфейсы DP, HDMI и LVDS/eDP. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

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Polywell Computers
Polywell Computers представляет промышленный компьютер Nano-U12FL2C6

Новая модель предлагает до 10 портов USB, включая USB 3.0 и 2.0, и до четырех портов Gigabit LAN с опциональной поддержкой PoE. Кроме того, она включает шесть последовательных портов, GPIO и поддержку различных модулей расширения через слоты PCIe x8 и M.2.

Nano-U12FL2C6 имеет безвентиляторную конструкцию, что очень важно для работы в суровых условиях, где есть опасность попадания токопроводящей пыли. Такая конструкция не только повышает надежность, но и обеспечивает бесшумную работу и сокращает объем технического обслуживания.

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Новая модель способна работать от широкого диапазона входных напряжений (9–36 В Phoenix типа DC-In или DC12 В/19 В 2,5-мм штекер).

Nano-U12FL2C6 подходит для широкого спектра приложений, включая цифровые вывески, сетевые устройства, POS-системы, киоски, системы IoT/Edge, управление технологическими процессами, SCADA и другие промышленные приложения, где надежность и производительность имеют первостепенное значение.

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