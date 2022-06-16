Polywell Computers представляет линейку компьютеров с питанием от PoE

Современный уровень развития информационных технологий, интернета вещей, граничных вычислений и их глубокое проникновение во все производственные процессы требует разветвленной сети локальных вычислителей, расположенных на рабочих местах или в непосредственной близости от обслуживаемых объектов

Не столь очевидно, что установка любого ПК требует инфраструктурного обеспечения. Наряду с кабелем Ethernet необходимо провести электропитание – как минимум один провод на каждый ПК и как минимум две электророзетки (по одной на ПК и на монитор). Сюда надо добавить распределительные щитки, предохранители и прочие электрические атрибуты. Электрические сети и устройства требуют обслуживания и ревизии, поэтому к эксплуатационным расходам надо добавить зарплату персонала и амортизационные расходы. Расходы на прокладку и содержание электрических сетей могут быть весьма заметными.

Необходимость решения этих проблем привела к возникновению нового класса компьютеров – так называемых PoE компьютеров. Сокращение PoE означает Power over Ethernet. Это сетевая функция, которая позволяет подавать питание по кабелям Ethernet. Первоначально PoE применялась для питания только сетевых устройств, таких как беспроводные точки доступа, IP камеры, VoIP телефоны и т. п. Развитие технологии позволило запитать от PoE компьютеры и мониторы.

К числу преимуществ питания ПК от PoE можно отнести:

-Экономическую эффективность. Благодаря отсутствию необходимости в дорогостоящих электрических розетках, электропроводке, разрешениях и специально сертифицированных или лицензированных подрядчиках можно значительно сократить расходы.

-Безопасность использования и внедрения. В PoE применяется так называемое сверхнизкое напряжение, что делает его безопасным для использования на всех рабочих местах, школах и университетах, медицинских учреждениях, жилых помещениях и в других средах.

- Удобную и привычную инфраструктуру. PoE компьютеры подключаются к IP-сети с помощью кабелей на витой паре стандартов TIA и ISO/IEC (рекомендуется категория 6A и выше). Монтажникам кабельных сетей и техническим специалистам не требуется дополнительная подготовка или квалификация.

- Ускорение сроков реализации проекта. Поскольку прокладка электрических кабелей не требуется, PoE компьютеры могут быть установлены за несколько часов или дней вместо недель, что значительно сокращает сроки реализации проекта и ускоряет выход на окупаемость.

- Более экологичное решение. PoE компьютеры являются энергоэффективными и потребляют в среднем менее половины энергии, чем аналогичные настольные компьютеры.

- Повышенная гибкость и масштабируемость. Перемещение компьютеров, или добавление устройств при использовании PoE компьютеров происходит моментально и легко.

Простота и экономическая эффективность обеспечения резервного электропитания. Вместо того, чтобы обеспечивать каждый ПК отдельным ИБП, достаточно подключить коммутатор PoE или другое PoE генерирующее оборудование к единственному ИБП. Да, этот единственный мощный ИБП будет стоить недешево, но, в любом случае, будет дешевле большого количества маломощных ИБП.

Благодаря своим преимуществам PoE компьютеры могут заменить большинство существующих настольных компьютеров во многих отраслях. Например:

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- Здравоохранение. Безопасность (не требуются электрические кабели и розетки), низкая стоимость внедрения и консолидированное резервное питание означают, что критически важные PoE компьютеры могут быть постоянно включены и доступны.

- Производство. Интернет вещей. PoE компьютеры часто используются в производственных условиях, где точки электропитания могут быть дорогими и труднодоступными. Отсутствие необходимости подключения к электросети 220V/50Hz (110V/60Hz) делает их использование в таких условиях более безопасным.

- Розничная торговля. Применение PoE ПК и мониторов в составе оборудования POS позволит существенно сократить затраты на его развертывание и эксплуатацию.

- Digital Signage и информационные киоски. PoE компьютеры снижают эксплуатационные расходы и сроки внедрения цифровых табло и киосков.

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- Образование. PoE компьютеры отлично подходят для университетов, колледжей и школ благодаря низкой мощности и безопасной работе при низком напряжении.

- Тонкие клиенты (VDI). PoE компьютеры являются практически идеальным решением для тонких клиентов (для которых характерны невысокие требования к процессорной мощности), работающих в различных VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Особенно эффективно их применение в бизнес-центрах, где нередко со сменой арендаторов возникает необходимость перепланировки рабочих мест.

Компания Polywell Computers уделяет большое внимание внедрению моделей, поддерживающих питание от PoE. Выпускаются PoE ПК как на процессорах Intel под управлением ОС Windows или Linux, так и на процессорах ARM под управлением ОС Android.

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Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является производителем компьютерной техники. Производит системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Компания известна в США и на рынках Европы, Латинской Америки, Азии. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини-ПК промышленного класса различного назначения. ПК компании имеют все необходимые разрешительные документы. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой «Ред ОС».