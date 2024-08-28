В продаже появились три новые модели видеокарт Acer NITRO Radeon RX

На российском рынке появились три новые видеокарты Acer NITRO Radeon RX 7600/7700/7800 XT OC, способные закрыть потребности геймеров любого уровня. Все новые модели основаны на графической архитектуре RDNA 3, используют современные графические чипы, имеют систему охлаждения и поддержку всех основных актуальных технологий, включая рейтрейсинг. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Три новых решения в линейке NITRO помогут геймерам сделать оптимальный выбор, основываясь на необходимой производительности и имеющемся бюджете.

Основные преимущества новых видеокарт NITRO Radeon RX 7600/7700/7800 XT OC

Стильный компактный корпус. Видеокарты выполнены в черном цвете и динамичной стилистике. Они занимают 2,5 слота расширения — меньше, чем некоторые конкуренты.

Повышенная производительность. Аббревиатура ОС в наименованиях видеокарт расшифровывается как overclocked («разогнанный»). Таким образом, производительность новых моделей увеличена относительно стандартных решений, но не в ущерб стабильности работы.

Продвинутая система охлаждения. Два мощных вентилятора NITRO FrostBlade с двойными шариковыми подшипниками создают на 9,7% более мощный воздушный поток, при этом уровень шума при их работе ниже на 2,4 дБА по сравнению с обычными осевыми вентиляторами.

Возможность использования до четырех мониторов. Для подключения к мониторам видеокарты оснащены 3 портами DisplayPort и 1 портом HDMI, что позволяет подключить до 4х мониторов одновременно.

Поддержка API DirectX 12 Ultimate. Поможет полностью раскрыть весь потенциал игры.

Оптимальная видеокарта для использования в универсальных компьютерах или игровых ПК начального уровня. Использует чип Navi 33 XT с 2048 потоковыми процессорами и 16 ГБ современной памяти GDDR6. Видеокарта позволяет наслаждаться максимальными настройками игр в разрешениях 1080p and 1440p. Игровая частота составляет 2539 мГц, в бусте — до 2810 мГц.

Эффективная система охлаждения с использованием большой медной пластины и водонаполненных трубок гарантирует не только стабильность работы, но еще и большой ресурс. Срок службы конденсаторов может быть до 2,5 раз больше, чем в видеокартах с более простой охлаждающей системой.

NITRO Radeon RX 7700 XT OC

Отличный вариант для гейминга в любые проекты с разрешениями до 4К. Работает на основе производительного чипа Navi 32 XL с 3456 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти GDDR6. Такая начинка позволяет обеспечивать игровую частоту 2226 мГц, при необходимости увеличивая ее до 2585 мГц.

Поддержка кодирования/декодирования AV1 дает пользователю дополнительные преимущества за счет увеличения цветового охвата и динамического диапазона видео (актуально при наличии подходящего плеера).

Одна из самых производительных видеокарт в линейке NITRO для ультимативного гейминга на игровых ПК. Radeon RX 7800 XT OC поддерживает игры в разрешениях до 4К: рабочая частота составляет 2169 мГц, в режиме буста — до 2475 мГц. Видеокарта использует графический чип Navi 32 XTX (3840 потоковых процессоров) и 16 ГБ памяти, может работать с кодеком AV1.

Видеокарты NITRO доступны в рознице и интернет-магазинах: NITRO Radeon RX 7600 XT OC — 39,5 тыс. руб.; NITRO Radeon RX 7700 XT OC — 53,9 тыс. руб.; NITRO Radeon RX 7800 XT OC — 58,9 тыс. руб.