Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2

Samsung Electronics объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), Exynos 2200 оснащен мощным графическим процессором (GPU) Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2.

Xclipse GPU — гибридный графический процессор, находящийся в промежуточной категории между консольными и мобильными решениями. Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA 2 Xclipse получил расширенные графические функции, в том числе аппаратно-ускоренную трассировку лучей и затенение с переменной скоростью, которые ранее были доступны только на ПК, ноутбуках и консолях.

Трассировка лучей (RT) точно имитирует поведение света в реальном мире. Рассчитывая движение и цветовые характеристики световых лучей, технология создает реалистичные эффекты освещения. Именно сотрудничество AMD и Samsung позволило впервые представить трассировку на мобильных устройствах.

Затенение с переменной скоростью (VRS) — решение для оптимизации нагрузки на графический процессор, которое позволяет применять низкую скорость затенения в областях, слабо влияющих на общее качество картинки. Это высвобождает ресурсы графического процессора для более важных областей и повышает частоту кадров.

«Графическая архитектура AMD RDNA 2 позволяет использовать передовые энергоэффективные решения на мобильных телефонах. Xclipse от Samsung — первый из нескольких запланированных поколений графики AMD RDNA на процессорах Exynos, — отметил Дэвид Ванг, старший вице-президент группы Radeon Technologies в AMD. — Ждём с нетерпением, когда пользователи телефонов оценят игровые возможности, доступные благодаря сотрудничеству с Samsung».

Exynos 2200 стал один из первых процессоров на рынке, в котором используются новейшие ядра Armv9 от Arm с доработанными параметрами безопасности и производительности — двух критически важных областей для мобильных устройств. Восьмиядерный процессор состоит из трех кластеров: мощного флагманского ядра Arm Cortex-X2, трех больших ядер Cortex-A710 со сбалансированным соотношением производительности и эффективности и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510.

«Будучи одним из первых процессоров с новыми ядрами Armv9, Exynos 2200 использует преимущества стратегии Arm Total Compute и ключевые функции безопасности, такие как Memory Tagged Extension (MTE), выводя возможности мобильных устройств на новый уровень производительности, безопасности и эффективности», — отметил Рене Хаас, президент группы IP-продуктов (IPG) в Arm.

Благодаря модернизированному нейронному процессору (NPU) искусственный интеллект Exynos 2200 позволяет выполнять больше параллельных вычислений. Кроме того, процессор интегрирует быстрый модем 3GPP Release 16 5G, поддерживающий крайне высокие частоты и частоты менее 6 ГГц. Двойное подключение E-UTRAN New Radio, в котором используются сигналы 4G LTE и 5G NR, позволяет повысить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

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Exynos 2200 поставляется с интегрированным элементом безопасности (iSE) для хранения закрытых криптографических ключей и выполнения роли RoT (Root of Trust). Аппаратное обеспечение встроенного шифрования для UFS и DRAM дополнительно усилено для сохранности пользовательских данных.

Архитектура процессора сигналов изображения (ISP) Exynos 2200 была переработана для поддержки новейших датчиков изображения со сверхвысоким разрешением до 200 мегапикселей (МП) и записи видео в разрешении до 4K HDR (или 8K). При 30 кадрах в секунду ISP поддерживает до 108 МП в режиме одной камеры и 64+36 МП в режиме двойной камеры. Решение поддерживает подключение до семи отдельных датчиков изображения и одновременное управление четырьмя датчиками.

Используя ресурсы нейронного процессора, ISP предлагает усовершенствованные возможности для фотосъемки. С помощью машинного обучения камера распознает объекты, окружающую среду и лица в кадре, а затем применяет оптимальные настройки цвета, баланса белого, экспозиции и динамического диапазона для получения фотографий профессионального качества.

Усовершенствованный многоформатный кодек (MFC) Exynos 2200 декодирует видео до 4K при 240 кадрах в секунду или 8K при 60 кадрах в секунду и кодирует до 4K при 120 кадрах в секунду или 8K при 30 кадрах в секунду. Кроме того, в MFC интегрирован энергосберегающий декодер AV1, позволяющий увеличить время воспроизведения. Решение поддерживает стандарт HDR10+ с расширенным динамическими диапазоном и увеличенной глубиной изображения, а также частоту обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавные переходы в играх и приложениях.

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