Топ-менеджер, который поставил на колени и почти уничтожил Intel, внедрился в совет директоров крупного поставщика памяти. Возможны мощные потрясения

Роберт Свон, бывший СЕО Intel, ввергший компанию в кризис, от которого она не оправилась до сих пор, стал членом совета директоров Micron. Это один из крупнейших в мире производителей памяти. Рынок памяти переживает не лучшие времена, но Micron надеется, что Свон поможет ей наладить бизнес.

Micron в опасности?

Американская компания Micron (не путать с российским производителем микросхем «Микрон» из подмосковного Зеленограда,), приняла в состав своего совета директоров Роберта Свона (Robert Swan). Это весьма известный в ИТ-сфере топ-менеджер – он успел поработать в eBay, General Electric, Skype, Applied Materials (выпускает оборудование для литографии), Electronic Arts и ряде других компаний, и в каждой из них он занимал руководящие должности.

В Micron, компании по производству памяти, видят в Своне опытного топ-менеджера и считают, что его экспертиза поможет компании в развитии и росте. В заявлении компании также сказано, что Свон умеет ориентироваться в рыночной обстановке и продвигать инновации.

Но на самом деле Свон больше известен именно как противник инноваций, а также он успел доказать, что если и ориентируется на рынке, то делает это далеко не так хорошо, как о нем думают в Micron. Свон на протяжении двух лет возглавлял компанию Intel, и за это не продолжительное время она превратилась из лидера на рынке х86-процессоров в компанию с гигантскими финансовыми проблемами. Он допустил отставание Intel от AMD в технологическом плане, растерял крупнейших клиентов и распродал ценные активы компании.

Фото: Intel Intel требуются годы, чтобы оправиться от последствий решений Свона

Свона сняли с должности СЕО Intel всего через два года после назначения, заменив его ветераном компании Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger). Несмотря на все усилия последнего, компания до сих пор не выбралась из кризиса – не так давно она даже умудрилась получить крупнейший в своей истории чистый убыток. Также она до сих пор не освоила ни одного нового техпроцесса, пытаясь скрыть это за маркетинговыми названиями для имеющихся в ее распоряжении норм производства микросхем.

Шанс на провал велик

Micron, приютившая Свона, переживает не лучшие свои времена. Рынок памяти просел из-за перепроизводства, игроки теряют прибыль, их недавние усилия по созданию искусственного дефицита с целью повышения цен могут в итоге привести к еще более сильному охлаждению спроса – ни производители накопителей, ни конечные потребители не готовы обогащать вендоров памяти за свой счет.

По итогам 2023 финансового года, который завершился для Micron 31 августа 2023 г., выручка компании просела почти вдвое (на 40%) год к году, упав до $15,54 млрд. Лишь в последнем квартале наблюдался рост выручки, но сравнительно небольшой – лишь 6,9% на фоне предыдущего квартала.

Основную долю денег (69%) компании принесли продажи DRAM-памяти – доход с ее реализации вырос на 3% год к году, а поставки выросли на 15%, хотя средняя цена реализации упала на 9%.

Выпуск флеш-памяти NAND принес Micron $1,2% млрд в IV квартале финансового 2023 года или на 19% больше, чем кварталом ранее. В натуральном выражении поставки выросли более чем на 40%, но средняя цена реализации при этом снизилась на 15%. за весь год выручка от реализации флеш-памяти составила 27% от совокупной, но при этом снизилась на 46% год к году.

Как Свон Intel убивал

До вступления в должность СЕО Intel Роберт Свон был ее финансовым директором. Гендиректором он стал в феврале 2019 г. отчасти не по своей воле – после ухода с поста его предшественника Брайна Кржанича (Brian Krzanich), который работал в Intel с 1982 г. и руководил ею с 2013 г. и до лета 2018 г., компания в течение полугода искала подходящего кандидата.

Свон пришел в Intel в 2016 г. Возглавив ее, он без промедления принялся разрушать ее. Так, в июне 2019 г. он продал Apple часть модемного бизнеса всего за $1 млрд, а уже в декабре 2019 г. заявил, что сделка была большой ошибкой и принесла компании многомиллиардные убытки.

Но этим Свон не ограничился. Он допустил провал огромных масштабов, потеряв одного из крупнейших клиентов компании – летом 2020 г. Apple отказалась от процессоров Intel, которые использовала в своих ПК с 2006 г., в пользу собственных ARM-решений. По прошествии почти четырех лет никто не сомневается, что решение было верным – ПК и ноутбуки Apple стали мощнее, холоднее и экономичнее с отказом от CPU Intel.

Также Свон в 2020 г. заявил, что Intel будет «доить» древний 14-нанометровый техпроцесс до последнего, поскольку он давно себя окупил и приносит компании деньги, тогда как 10 нм еще требует вложений. Как итог – даже на начало весны 2024 г. Intel не освоила ни один техпроцесс новее 10 нм. AMD, к примеру, уже приблизилась к 5 нм, хотя ее чипы производит компания TSMC.

В 2020 г. Свон уволил главу ключевого технологического подразделения Intel Мерти Рендучинтала (Murthy Renduchintala). Летом того же года из-за задержки с новым техпроцессом цена акций Intel рухнула более чем на 10%. Тогда же AMD впервые в истории обогнала Intel по стоимости ценных бумаг.

На фоне всего перечисленного совет директоров Intel принял решение убрать Свона с должности гендиректора компании. Его место в феврале 2021 г. занял Патрик Гелсингер, не финансист, но инженер, проработавший в Intel более 30 лет и участвовавший в разработке всех ее ключевых технологий. У него есть своя программа по поднятию Intel с колен, которую он реализует с весны 2021 г. Она включает, в том числе, контрактное производство микросхем и массовые увольнения сотрудников с целью сокращения операционных расходов.