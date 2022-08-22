Самая популярная ОС в мире сломана. Миллионы пользователей лишились музыки и фильмов. Решения пока нет

Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 10, которое вывело из строя функцию воспроизведения звука. С проблемой столкнулись не все пользователи, их могут быть миллионы, поскольку на этой ОС работают 72,23% всех Windows-компьютеров в мире. Решения у Microsoft пока нет.

Windows 10 сломалась

Пользователи операционной системы Windows 10 столкнулись с невозможностью воспроизведения аудио на их компьютерах и ноутбуках, будь то интернет-радио, обычные композиции или звуковые дорожки в фильмах. Как пишет Softpedia, во всем оказалась виновата корпорация Microsoft, выпустившая новый апдейт для этой ОС.

На момент публикации материала не было известно, сколько пользователей пострадало из-за нового патча Microsoft. Проблема с воспроизведением звука, провоцируемая им, является «плавающей» – у кого-то она проявляется, у кого-то нет.

Тем не менее, счет может идти на десятки миллионов человек, поскольку семилетняя Windows 10 – это самая популярная настольная операционная система в мире. В целом семейство Windows занимает 75,28% мирового рынка ОС (данные StatCounter за июль 2022 г.), а на Windows 10 среди прочих версий ОС Microsoft приходятся недостижимые 72,23%. На втором месте Windows 7 с 11,99%, на третьем месте Windows 11 с 11,73%. В России эти показатели составляют 64,52%, 21,55% и 5,55% соответственно.

Что произошло

Как пишет Softpedia, поломку звука в Windows 10 вызывает обновление KB5015878, а также несколько более поздних патчей. Некоторые затронутые ПК на базе Windows 10 могут вовсе не воспроизводить звук, другие же могут иметь проблемы только с определенными портами, конкретными аудиоустройствами или только в определенных программах.

За семь лет существования Windows 10 поток опасных обновлений для нее так и не иссяк

У Microsoft пока нет патча, возвращающего Windows 10 способность работать со звуком. Вместо этого она предлагает ряд банальных советов в духе «семь бед – один Reset». В частности, она предлагает обновить драйверы для аудиоустройства, что не подходит тем пользователям, у которых уже установлено самое свежее ПО.

По заверениям Microsoft, также может помочь стандартное средство устранения проблем, встроенное в Windows и на основе жалобы пользователя предлагающее ему пути решения.

Microsoft на опыте

За более чем семь лет существования Windows 10 Microsoft многократно ломала в ней функцию воспроизведения звука. Например, в системе после установки апдейта KB4515384 образца сентября 2019 г. наблюдалась проблема с низким качеством звука, передаваемого на устройства Bluetooth. Устраняющий ее патч вышел в октябре 2019 г., но вывел из строя функцию печати документов.

Выхода нет

Windows 10 – это одна из двух пользовательских ОС, получающих полноценную поддержку со стороны Microsoft. Вторая – это новейшая Windows 11, которой совсем скоро исполнится год со дня релиза.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

Windows 11 получает нестабильные обновления еще чаще своей предшественницы, и проблемы, которые они несут в себе, вполне можно считать более серьезными. Например, в системе есть баг, который может приводить к повреждению пользовательских файлов на компьютерах с современными процессорами Intel. Microsoft выпустила устраняющее его обновление, но оно снижает производительность компьютеров.

В июле 2022 г. Microsoft распространила обновление для Windows 11, призванное устранить проблему с установкой других обновлений, вызванную еще одним обновлением. Однако простыми методами, доступными обычным пользователям, установить его не представляется возможным.

Другими словами, пользователи Windows 10, уставшие получать ломающие систему обновления, не смогут избавить себя от них, перейдя на Windows 11. Единственный способ решения проблемы – это полное отключение автоматического обновления.

В настройках системы это сделать нельзя – Microsoft пресекает подобные пользовательские вольности. Однако существует немало сторонних программ, решающих этот вопрос за пару кликов. То же можно проделать посредством редактирования реестра или групповых политик. В Windows 11 проблема неотключаемого автоматического обновления решается аналогичными методами.