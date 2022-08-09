Windows 11 безвозвратно повреждает файлы на ПК с современными процессорами. Исправление заставляет их «тормозить»

Баг в Windows 11 может приводить к повреждению пользовательских файлов на компьютерах с актуальным «железом» внутри. У Microsoft пока нет решения по их «починке». Вместо этого у нее есть патч, устраняющий проблему, но заставляющий ОС работать вдвое медленнее в некоторых сценариях. Это в равной степени затрагивает и Windows Server 2022 – еще одной суперсовременной ОС Microsoft.

Файлы необходимо беречь от Windows

Компьютеры на базе современных процессоров, работающие под управлением Windows 11, подвержены повреждению данных, заявила Microsoft. то же касается и систем на базе Windows Server 2022, сообщил портал Bleeping Computer. О каких именно CPU в данном случае идет речь, неизвестно.

Проблема кроется в библиотеке шифрования SymCrypt, но она не проявит себя, если на ПК не активирован BitLocker. В противном случае есть риск лишиться важной информации, и это касается как обычных пользователей, так и корпоративных.

«Устройства Windows, которые поддерживают новейший набор инструкций Vector Advanced Encryption Standard (AES) (VAES), могут быть подвержены повреждению данных», – говорится в официальном заявлении Microsoft. Проблема затрагивает устройства, на которых используются режимы блочного шифрования AES-XTS и AES-GCM.

Потенциальный виновный в повреждении файлов найден

Несмотря на то, что Microsoft признала наличие столь серьезного недочета в своих ОС, она пока не спешит давать советы тем, кому не повезло ощутить его последствия на себе. Другими словами, инструкции по восстановлению утраченной информации пока не существует. Единственный вариант спасения – заблаговременное создание резервных копий всех необходимых файлов.

Решение есть, но оно с подвохом

К моменту выхода материала у Microsoft уже было готово рабочее решение, до нуля снижающее вероятность повреждения файлов в ее новых ОС на компьютерах с современным «железом». Это два обновления безопасности, датированные 24 мая 2022 г. для Windows 11 и 14 июня 2022 г. для Windows Server 2022. В них данная проблема устранена.

С одной стороны, интеграция патчей в Windows 11 и Windows Server 2022 позволяет не бояться за сохранность файлов и не делать бэкапы каждый час. С другой стороны, оба обновления негативно сказываются на скорости работы обеих систем. Иными словами, они начинают «тормозить». Операции шифрования на основе алгоритма AES могут выполняться в два раза медленнее, чем до установки этих патчей.

Как все починить

Microsoft осведомлена о негативных последствиях установки свежих обновлений. Несмотря на это, она по-прежнему утверждает, что ставить их необходимо. «Мы настоятельно рекомендуем вам как можно скорее установить предварительную версию от 24 мая 2022 г. или версию безопасности от 14 июня 2022 г., чтобы предотвратить дальнейший ущерб», – заявили представители Microsoft.

Тем, кто не желает мириться с потерей производительности современных ПК, но и не хочет потерять важные файлы, Microsoft рекомендует дополнительно поставить предварительное обновление для Windows 11 и Windows Server 2022, датированное 23 июня 2022 г. Для этих целей сгодится и апдейт, выпущенный 12 июля 2022 г.

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Microsoft утверждает, что оба эти патча восстановят первоначальные показатели производительности обеих систем.

Старые системы в безопасности

Windows Server 2022 и Windows 11 – это новейшие операционные системы Microsoft. Первую она выпустила в августе 2021 г., вторая же была анонсирована в июне 2021 г. и вышла спустя еще четыре месяца, в октябре 2021 г.

Проблема с повреждением файлов обнаружена пока что только в этих системах. В той же Windows 10, появившейся в 2015 г., которую со временем и заменит Windows 11, подобный дефект на момент публикации материала отсутствовал.

В целом, за неполный год с момента релиза Windows 11 успела нахватать множество обновлений, ломающих тот или иной ее компонент или ухудшающих работоспособность всей системы в целом. Например, в середине октября 2021 г. система получила свой первый в истории апдейт, который усугубил проблему с 15-процентным снижением производительности процессоров AMD, обнаруженную в первой стабильной сборке.

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В январе 2022 г. вышло обновление, установка которого приводила к поломке VPN. Решения проблемы на тот момент не существовало, а удалить опасный патч было нельзя.

В мае 2022 г. Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление для Windows 11, которое неожиданно вызвало проблемы с совместимостью у ряда решений в сфере информационной безопасности компании Trend Micro. Как итог, компьютеры, на которых установлено ПО Trend Micro, оказались беззащитны перед программами-вымогателями.