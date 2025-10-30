Разделы

Техника
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 2025 с антибликовым OLED-экраном 3.1K и процессором Intel Core Ultra 7 поступил в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook Art 14 2025 оснащен сенсорным антибликовым OLED-экраном Honor FullView 14,6 дюйма. 8-слойное нанопокрытие предотвращает появление бликов, благодаря чему влияние внешнего освещения снижено на 99%, а светопропускание увеличено на 5%. Полезная площадь экрана – 97%. Разрешение – 3120×2080 пикселей, соотношение сторон – 3:2.

hon1.jpg

Honor

Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, «Динамическую яркость» и «Режим электронной книги», а также снижение уровня синего света для комфортного взаимодействия при продолжительном использовании. Сенсорная технология мультитач с поддержкой десяти точек касания позволяет управлять устройством с помощью интуитивно понятных жестов, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную анимацию интерфейса.

Корпус выполнен из магниевого сплава. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7, созданным по технологии TSMC N3B. Видеокарта – Intel Arc 140T, конфигурация памяти – 32 ГБ + 1 ТБ.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

Шесть динамиков в ноутбуке расположены особым образом, чтобы достичь эффекта погружения в происходящее на экране. Во время видеоконференций камеру на магнитном креплении можно использовать для установки в двух положениях, а усовершенствованная технология ИИ-шумоподавления гарантирует, что голос будет слышен четко и без помех.

Honor MagicBook Art 14 2025 в цвете «Пепельный розовый» уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, «Ситилинк», Ozon. Стоимость ноутбука составляет 179 990 руб. В период с 30 октября по 27 ноября 2025 г. действует специальное предложение: скидка 25 000 руб.

