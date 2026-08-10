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На российском рынке представлены новые настольные решения от Acer — линейка моноблоков Aspire S24B и Aspire S27B

На российском рынке представлены новые настольные решения от Acer — линейка моноблоков Aspire S24B и Aspire S27B. Новинки объединяют в себе эстетику минимализма, плавные 120-Гц дисплеи, а также высокую вычислительную мощность процессорной архитектуры Intel Core Ultra с аппаратным ИИ-ускорением. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Новинки выполнены в лаконичном белом корпусе, благодаря чему устройства идеально вписываются в любой современный интерьер — от строгого корпоративного офиса до уютной домашней студии. Конструкция подставки продумана до мелочей: она позволяет плавно регулировать угол наклона экрана, обеспечивая комфортную посадку и снижение нагрузки на шею во время длительных рабочих сессий. При этом сами устройства получились очень тонкими для этого класса гаджетов.

Основные характеристики Acer Aspire S24B / Aspire S27B

Диагональ: 23,8’’ / 27‘’. Разрешение: 1920 х 1080 (Full HD) / 2560 x 1440 (QHD). Тип матрицы: IPS. Частота обновления: 120 Гц. Яркость: 250 кд/м2. Процессор: Intel Core Ultra 5 115U / Core Ultra 7 115U / Core Ultra 5 125U / Core Ultra 7 155U / Core Ultra 5 125H / Core Ultra 7 155H / Core Ultra 5 226V. Видеокарта: Intel Arc. ОЗУ: 16 LPDDR5X. Накопитель: 256 / 512 / 1024 ГБ SSD M.2 NVMe. Порты: 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1), 2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1), 2x USB Type-A (USB 2.0), 1x RJ45, HDMI 1.4b и 3,5-мм выход для микрофона и наушников.

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Пресс-служба Acer
На российском рынке представлены новые настольные решения от Acer — линейка моноблоков Aspire S24B и Aspire S27B
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Прочее: Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 / Bluetooth 5.4, веб-камера 2 Мп со шторкой, встроенные динамики и микрофон, мышь и клавиатура в комплекте.

Новинки Acer Aspire S24B и Aspire S27B уже можно купить в рознице и интернет-магазинах: Acer Aspire S24B по цене от 84,9 тыс. руб., Acer Aspire S27B по цене от 89,9 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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