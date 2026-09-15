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Компания «Сила» представляет сразу два новых бизнес-ноутбука

Компания «Сила», российский производитель корпоративного ИТ-оборудования, расширяет линейку персональных устройств и представляет сразу два новых ноутбука. «Сила К-514» — сбалансированное производительное бизнес-решение для офисных задач, и сверхлегкий СИЛА Х-513 — идеальный спутник для деловых встреч, переговоров и поездок. Об этом CNews сообщили представители компании «Сила».

«Сила К-514» отличается высокой производительностью. Процессор Intel® Core™ Ultra и встроенная графика Intel Arc Graphics обеспечивают быстродействие при работе в требовательных приложениях, включая работу с базами данных, визуализацию и графику. Стабильность достигается благодаря системе охлаждения с двумя вентиляторами, а аккумулятор повышенной емкости обеспечивает автономность до 12 часов непрерывной работы. Наличие двух слотов для оперативной памяти и двух разъемов для SSD позволяет легко наращивать ресурсы по необходимости.

«Сила Х-513» в ультратонком алюминиевом корпусе подчеркивает статус и презентабельный вид владельца. Ноутбук весит всего 1,1 кг, что делает его удобным для деловых встреч, переговоров и поездок. Премиальный дисплей с увеличенной высотой и разрешением обеспечивает уверенную работу при любом освещении благодаря высокой яркости. Технология быстрой зарядки и автономность до 12 ч при работе с ресурсоемкими задачами гарантируют мобильность пользователя и свободу от внешних условий.

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Пресс-служба «Сила»
Компания «Сила» представляет сразу два новых бизнес-ноутбука

Оба устройства оснащены полноценным современным набором портов, включая Thunderbolt 4, и защитных средств. За безопасность отвечают встроенный в кнопку питания сканер отпечатка пальца, а также замок Kensington и функция Windows Hello. Фронтальная камера оснащена механической шторкой.

Ноутбуки «Сила К-514» и «Сила Х513» совместимы с отечественными операционными системами Astra Linux, Alt Linux, Red OS, ROSA Linux и «ОСнова», что официально подтверждено соответствующими сертификатами.

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Екатерина Кухарчук, руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила»: «При разработке новых моделей мы исходили не только из требований к производительности, но и из реальных условий эксплуатации бизнес-ноутбуков. «Сила К-514» дает пользователю запас производительности и возможность модернизации по мере роста требований к рабочему месту, а «Сила Х-513» сочетает полноценные рабочие возможности с высокой мобильностью. Таким образом, мы предлагаем заказчикам решения для различных сценариев, сохраняя важные для корпоративного устройства характеристики — автономность, надежность, расширяемость и встроенные средства защиты».

Ноутбуки «Сила К-514» и «Сила Х-513» сохраняют фирменные черты модельного ряда «Сила»: алюминиевый корпус, высокое качество компонентной базы и сборки, современный дизайн и надежность, подтвержденные расширенной гарантией. На все устройства действует трехлетняя базовая гарантия с возможностью расширения до пяти лет.

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