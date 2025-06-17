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Honor MagicBook Pro 14 с флагманским процессором Intel Ultra 9 и высокой емкостью аккумулятора поступил в продажу.

В российских магазинах электроники, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS начались продажи ноутбука Honor MagicBook Pro 14 по специальной цене и в комплекте с подарком. Ноутбук оснащен сенсорным OLED-экраном с увеличенной до 14,6 дюймов диагональю, а ключевой особенностью стали батарея повышенной емкости 92 Втч и ИИ-технология оптимизации энергопотребления Honor Turbo X. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Цельнометаллический ноутбук Honor MagicBook Pro 14 весом 1,37 кг и толщиной 15,9 мм доступен в двух цветах — «космическом сером» и «ледяном белом». На корпус модели белого цвета с помощью технологии электрофореза нанесено перламутровое защитное покрытие.

Honor MagicBook Pro 14 — 14-дюймовый ноутбук с аккумулятором емкостью 92 Втч, который обеспечивает до 12 часов повседневного использования без подзарядки. ИИI-технология Honor Turbo X повышает производительность системы для продуктивной работы и одновременно экономит энергию для исключительной автономности. Универсальный адаптер питания мощностью 100 Вт заряжает батарею до 47% за 30 минут, а полностью — за 68 минут.

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Honor
Honor MagicBook Pro 14 с флагманским процессором Intel Ultra 9 и высокой емкостью аккумулятора поступил в продажу.

Процессоры Intel Core Ultra второго поколения, в том числе флагманская модель Ultra 9, изготовлены по технологии TSMC N3B и построены на микроархитектуре производительных и энергоэффективных ядер. Процессоры включают графику Intel Arc нового поколения с поддержкой трассировки лучей. При включенном «Производительном» режиме с TDP 80 Вт Honor MagicBook Pro 14 справляется с играми класса AAA, программным обеспечением для проектирования и другими ресурсоемкими задачами.

Новая интеллектуальная система охлаждения спроектирована для теплоотведения, при этом оптимизация воздушных потоков увеличивает ее производительность на 60%, а большая теплоотводящая трубка диаметром 12 мм улучшает теплопроводность на 25%.

Honor MagicBook Pro 14 оснащен сенсорным OLED-экраном Honor FullView Eye Comfort 3.1K с диагональю 14,6 дюймов и технологиями защиты зрения. Благодаря стандартной яркости 500 нит и пиковому значению до 700 нит, изображение остается четким при любом освещении. Разрешение 3120×2080 пикселей обеспечивает детализированную картинку, а пропорции 3:2 обеспечивают комфортную работу с документами и различными приложениями.

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Рамки экрана имеют толщину 3,75 мм. Экран поддерживает охват 100% палитры DCI-P3, 10-битную глубину цвета и точность цветопередачи ΔE < 0,5. Частота обновления – 120 Гц.

В Honor MagicBook Pro 14 интегрированы передовые технологии защиты зрения для комфортного просмотра контента. Высокая частота ШИМ 4320 Гц обеспечивает отсутствие видимого мерцания, что помогает предотвратить усталость и дискомфорт глаз, а технология «Динамическая яркость» снижает нагрузку на мышцы глаз за счет микрорегулировок интенсивности подсветки.

Honor MagicBook Pro 14 доступен для покупки в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS по цене 179 999 руб. за версию c процессором Intel Ultra 9 и 159 999 руб. за конфигурация с Intel Ultra 5. В период с 17 по 23 июня 2025 г. действует специальное предложение: скидка 10 000 руб. и планшет Honor Pad X9a 6+128 (Wi-Fi) в подарок в сети «М.Видео» или скидка 25 000 руб. в магазинах «Эльдорадо» и DNS.

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