В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025

В «Ситилинке» начались продажи Honor MagicBook Art 14 2025. Новинка весит всего 1 кг при толщине 1 см и оснащена антибликовым сенсорным OLED-экраном 3.1K с пиковой яркостью 1600 нит, а также 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 для продуктивного выполнения любых задач.

Honor MagicBook Art 14 2025 оснащен сенсорным антибликовым OLED-экраном Honor FullView 14,6 дюйма. 8-слойное нанопокрытие предотвращает появление бликов - это позволило снизить влияние внешнего освещения на 99%, а светопропускание увеличить на 5%. Эффект погружения в происходящее на экране создается за счет впечатляющей полезной площади 97%. Разрешение 3120×2080 пикселей и соотношение сторон 3:2 идеально подходят для работы в любых сценариях.

Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, «Динамическую яркость» и «Режим электронной книги», а также снижение уровня синего света для комфортного взаимодействия при продолжительном использовании. Сенсорная технология мультитач с поддержкой десяти точек касания позволяет управлять устройством с помощью интуитивно понятных жестов, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную анимацию интерфейса.

Под стильным и легким корпусом из магниевого сплава находятся мощные комплектующие, они отвечают за бесперебойную работу при выполнении ресурсоемких задач. Ноутбук оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra 7, созданным по передовой технологии TSMC N3B. Видеокарта Intel Arc 140T и конфигурация памяти 32 ГБ + 1 ТБ позволяют легко справляться с несколькими задачами одновременно, а продуманный дизайн устройства гармонично сочетает производительность с портативностью. Благодаря конструкции с пазовым расположением комплектующих внутреннее пространство используется максимально эффективно, что обеспечивает максимальную тонкость без компромиссов в прочности.

honor-magicbook.png

Технология пространственного звука Honor предоставляет новый стандарт качества аудио в категории ультрапортативных ноутбуков. 6 динамиков расположены особым образом, чтобы достичь эффекта погружения в происходящее на экране. Умные функции ноутбука, такие как интеллектуальная настройка производительности Honor Turbo X с алгоритмами ИИ и AI WorkStation с поддержкой кроссплатформенной передачи данных, повышают эффективность выполнения повседневных задач. Во время видеоконференций камеру на магнитном креплении можно использовать для установки в двух положениях, а усовершенствованная технология ИИ-шумоподавления гарантирует, что ваш голос будет слышен четко и без помех.

Стоимость Honor MagicBook Art 14 2025 в цвете пепельный розовый – 179990 руб.

