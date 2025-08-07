Видеокарта Acer Nitro на чипе Intel ARC B580 поступила в продажу

Ассортимент видеокарт на российском рынке расширяется новинкой Acer Nitro Intel ARC B580 OC 12GB c видеопамятью GDDR6 и фирменной системой охлаждения Frost Blade. В основе лежат чип с микроархитектурой Intel Xe2 с модулями расчета трассировки лучей и улучшенным энергопотреблением, 192 бит шина памяти для новейших игр с максимальным качеством текстур и передовые инструменты Intel AI Playground для работы с нейросетями и реализации творческих амбиций. Сбалансированная видеокарта по привлекательной цене в компактном 2-х слотовом исполнении длиной 268 мм. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики видеокарты Acer Nitro Intel B580: графический процессор: Intel Arc B580 (20 CU Xe2 частотой 2 740 МГц); объем видеопамяти: 12 ГБ GDDR6 разрядностью шины 192 бит; энергопотребление: до 205 Вт; интерфейс питания: 8 Pin; система охлаждения: Frost Blade 2-осевая с алюминиевым радиатором.

Особенности: трассировка лучей, генерация кадров XeFG+XeLL, ИИ-инструменты: AI Playground + нейродвижок XMX AI. Габариты: 268 x 113 x 40 мм.

Видеокарта Acer Nitro Intel ARC B580 OC 12GB уже доступна к покупке в магазинах российских ритейлеров по ценам от 30,99 тыс. руб.