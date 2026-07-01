Polywell представила мультидисплейный мини-ПК UC300L2V4M3 для периферийных ИИ-приложений

Polywell Computers представила UC300L2V4M3 — высокопроизводительный мини-ПК на платформе Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Система предназначена для периферийных ИИ-вычислений, многоэкранной визуализации, систем мониторинга и управления, интерактивных терминалов, инженерных рабочих мест и специализированных коммерческих приложений, которым требуются высокая вычислительная производительность, быстрое локальное хранилище, гибкие сетевые возможности и широкий набор интерфейсов в компактном корпусе.

UC300L2V4M3 поддерживает широкий выбор процессоров Intel Core Ultra Series 3: от энергоэффективных Core Ultra 5 до высокопроизводительных Core Ultra X9. В зависимости от выбранного процессора система может оснащаться графикой Intel Arc B390/B370 либо Intel Graphics, что позволяет подобрать оптимальное соотношение вычислительной мощности, графической производительности и стоимости.

Благодаря поддержке до четырёх дисплеев через HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два порта Thunderbolt 4, UC300L2V4M3 хорошо подходит для инсталляций, которым нужны несколько экранов высокого разрешения, высокоскоростное подключение периферии и удобная установка в условиях ограниченного пространства.

UC300L2V4M3 расширяет ассортимент мини-ПК Polywell системой, рассчитанной на современные задачи периферийных вычислений, мультимедиа и визуализации: процессоры Intel Core Ultra Series 3 на платформе Panther Lake; графика Intel Arc B390/B370 в отдельных конфигурациях Intel Graphics в других вариантах процессоров; до 64 ГБ памяти LPDDR5X-8533; поддержка до четырёх дисплеев; HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с поддержкой разрешения до 8K при 60 Гц; вва порта Thunderbolt 4: передача данных до 40 Гбит/с, DisplayPort Alt Mode и выход Power Delivery до 15 Вт; три слота M.2 2280 для NVMe SSD: один PCIe 5.0 x4 и два PCIe 4.0 x4; стандартная конфигурация с двумя портами 2.5GbE LAN; опциональная конфигурация с одним портом 2.5GbE и одним портом 10GbE; слот M.2 Key-E 2230 для опционального модуля Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 и Bluetooth; опциональное расширение OCuLink; поддержка крепления VESA и настенного монтажа; компактный корпус размером 205 × 192 × 70 мм.

UC300L2V4M3 ориентирован на заказчиков, которым недостаточно обычного офисного мини-ПК. Сочетание процессоров Core Ultra, современной интегрированной графики, поддержки нескольких экранов, Thunderbolt 4, высокоскоростного NVMe-хранилища и опциональной сети 10GbE делает систему подходящей для проектов, где важны функциональная насыщенность и широкий набор интерфейсов.

Для визуальных задач система может использовать до четырёх дисплеев через HDMI, DisplayPort и Thunderbolt 4. Это делает её хорошим выбором для цифровой рекламы, интерактивных экранов, рабочих мест мониторинга, видеостен, систем отображения показателей и коммерческих визуальных решений.

Архитектура хранения также даёт интеграторам возможность создавать более производительные локальные системы. Один слот M.2 PCIe 5.0 x4 и два слота M.2 PCIe 4.0 x4 позволяют использовать быстрые накопители для медиаконтента, ИИ-моделей, локального сбора данных, аналитики и одновременной работы нескольких приложений.

Для сетевых приложений стандартная конфигурация предлагает два порта 2.5GbE LAN. В проектах, где требуется более высокая пропускная способность проводной сети, доступна опция с одним портом 2.5GbE и одним портом 10GbE. Поддержка Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 доступна опционально и даёт дополнительную гибкость там, где прокладка кабеля затруднена или нежелательна.

Фактическое число одновременно подключённых дисплеев и их максимальное разрешение зависят от выбранного процессора, конфигурации дисплеев, операционной системы и графического драйвера.

UC300L2V4M3 — удачный выбор для заказчиков, которым нужны компактные системы с высокой производительностью, несколькими дисплеями, быстрым хранилищем и гибким набором интерфейсов: системы цифровой рекламы и мультимедийного воспроизведения с несколькими дисплеями; интерактивные киоски и терминалы самообслуживания; периферийные ИИ- и AIoT-приложения; коммерческие решения для визуализации и отображения данных; системы мониторинга, информационные панели и диспетчерские; видеостены и сети распространения информации; интеллектуальная розничная торговля, гостиничный бизнес, образование и корпоративная среда; сетевые коммерческие устройства; платформы для разработки, интеграции и демонстрации; высокопроизводительные компактные настольные системы.

С UC300L2V4M3 компания Polywell продолжает расширять линейку систем малого форм-фактора для заказчиков, которым нужны более высокая производительность и более широкие возможности ввода-вывода без перехода к полноразмерным настольным ПК или рабочим станциям.

Многим современным приложениям необходимы локальная обработка данных, несколько дисплеев высокого разрешения, быстрое хранилище, гибкие возможности проводной сети и поддержка ИИ-нагрузок. UC300L2V4M3 отвечает этим требованиям, объединяя процессоры Intel Core Ultra Series 3, современную интегрированную графику, Thunderbolt 4, несколько слотов NVMe и опциональную сеть 10GbE в одной компактной платформе.

Эта модель поддерживает стратегию Polywell по созданию систем, ориентированных на конкретные прикладные задачи и сочетающих производительность, компактность, подключаемость и гибкость интеграции.