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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Pro 14

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж ноутбука Honor MagicBook Pro 14 по специальной цене и в комплекте с подарком. Ноутбук оснащен флагманским процессором нового поколения, сенсорным OLED-экраном с увеличенной до 14,6 дюйма диагональю, а ключевой особенностью стали батарея повышенной емкости 92 Втч и ИИ-технология оптимизации энергопотребления Honor Turbo X. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 159 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Цельнометаллический Honor MagicBook Pro 14 весит 1,37 кг имеет толщину 15,9 мм. Ноутбук доступен в цветах «космический серый и ледяной белый». На корпус модели белого цвета с помощью технологии электрофореза нанесено перламутровое защитное покрытие.

Honor MagicBook Pro 14 — 14-дюймовый ноутбук с аккумулятором емкостью 92 Втч, что обеспечивает до 12 часов повседневного использования без подзарядки. ИИ-технология Honor Turbo X повышает производительность системы для продуктивной работы и одновременно экономит энергию. Адаптер питания мощностью 100 Вт заряжает батарею до 47% за 30 минут, а полностью — за 68 минут.

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М.Видео-Эльдорадо
В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Pro 14

Процессоры Intel Core Ultra второго поколения, в том числе флагманская модель Ultra 9, изготовлены по технологии TSMC N3B и построены на микроархитектуре производительных и энергоэффективных ядер. Процессоры включают графику Intel Arc нового поколения с поддержкой трассировки лучей. При включенном «Производительном» режиме с TDP 80 Вт Honor MagicBook Pro 14 справляется с играми класса AAA, программным обеспечением для проектирования и другими ресурсоемкими задачами.

Новая система охлаждения спроектирована для эффективного теплоотведения, при этом оптимизация воздушных потоков увеличивает ее производительность на 60%, а большая теплоотводящая трубка диаметром 12 мм улучшает теплопроводность на 25%.

Honor MagicBook Pro 14 оснащен сенсорным OLED-экраном Honor FullView Eye Comfort 3.1K с диагональю 14,6 дюйма и технологиями защиты зрения. Благодаря стандартной яркости 500 нит и пиковому значению до 700 нит изображение остается четким при любом освещении. Разрешение 3120×2080 пикселей обеспечивает детализированную картинку, а оптимальные пропорции 3:2 обеспечивают комфортную работу с документами и различными приложениями.

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Безопасность

Экран поддерживает охват 100% палитры DCI-P3, 10-битную глубину цвета и точность цветопередачи ΔE < 0,5. Частота обновления – 120 Гц.

В Honor MagicBook Pro 14 интегрированы передовые технологии защиты зрения для комфортного просмотра контента. Высокая частота ШИМ 4320 Гц обеспечивает отсутствие видимого мерцания, что помогает предотвратить усталость и дискомфорт глаз, а технология «Динамическая яркость» снижает нагрузку на мышцы глаз за счет микрорегулировок интенсивности подсветки.

Honor MagicBook Pro 14 доступен в «М.Видео-Эльдорадо» по цене 179 999 руб. за версию c процессором Intel Ultra 9 и 159 999 руб. за конфигурацию с Intel Ultra 5. В период с 17 по 23 июня 2025 г. действует специальное предложение: скидка 10 000 руб. и планшет Honor Pad X9a 6+128 (Wi-Fi) в подарок.

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