В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил продажи видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 5080 от MSI и Gigabyte. 7 января 2025 г. компания Nvidia в ходе глобальной выставки технологий CES 2025 представила три новые модели видеоускорителей с индексами RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Согласно данным Nvidia, GeForce RTX 5080 в два раза превосходит своего прямого предшественника в лице GeForce RTX 4080. Стоимость видеокарт начинается от 210,5 тыс. руб., в зависимости от модели и производителя. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Модели GeForce RTX 5080 получили 10 752 ядра CUDA, базовую тактовую частоту 2,3 ГГц с возможностью буста до 2,62 ГГц. Энергопотребление нового видеоускорителя составляет 360 Вт. Объем видеопамяти составляет 16 ГБ типа GDDR7 с шиной 256 бит, скорость передачи данных – 30 Гбит/с, пропускной способность 960 ГБ/с.

Ситилинк В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080

Среди ключевых особенностей модели RTX 5080 также стоит отметить улучшенный лучевой трассировщик, который делает картинку ещё более реалистичной, улучшая освещение, тени и отражения. Другим заметным изменением стало появление DLSS 4.0 – новый уровень развития технологии Deep Learning Super Sampling, которая увеличивает производительность, не снижая качества изображения.

Стоимость видеокарты MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16GB Ventus 3X на старте продаж составляет 210,5 тыс. руб.

Стоимость видеокарты MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16GB Gaming Trio на старте продаж составляет 216 тыс. руб.

Стоимость видеокарты MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16GB Vanguard на старте продаж составляет 219 тыс. руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5080 GV-N5080WF3OC-16GD на старте продаж составляет 210,5 тыс. руб.

Стоимость видеокарты Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5080 GV-N5080 Aero на старте продаж составляет 218 тыс. руб.