После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты

В России начались продажи игровых видеокарт базового уровня Arc A380 компании Intel. Сама Intel ушла из России более полугода назад, так что эти ускорители, вероятнее всего, были завезены по параллельному импорту. Владельцы таких карт жалуются на масштабные недоработки в драйверах для А380, которые Intel не спешит или просто не успевает исправлять.

Новинка Intel для российского рынка

В российских магазинах появились видеокарты на чипах компании Intel, спешно покинувшей Россию весной 2022 г. Речь о карте базового уровня Intel Arc A380, которая на момент публикации материала была доступна в ассортименте сети DNS.

Своим покупателям DNS предложила карту производства тайваньской компании MSI. Как указано в описании, срок гарантии производителя на нее составляет 36 месяцев. Ранее MSI сократила сроки гарантийного обслуживания некоторых своих видеокарт в России в шесть раз.

Карта, полное название которой звучит как MSI Intel Arc A380 Low Profile 6G, на 7 ноября 2022 г. оценивалась в 16,4 тыс. руб. За сравнительно эту же сумму DNS предлагает карту PowerColor AMD Radeon RX 580 Red Dragon (16,3 тыс. руб.), Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6500 XT (16,6 тыс. руб.) и MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X (16,8 тыс. руб.).

По каким именно каналам видеокарты Intel A380 попадают в Россию, неизвестно. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям DNS и ожидает ответа.

«Антикризисная» видеокарта Intel в редакции MSI

Существует вероятность, что здесь замешан параллельный импорт – легализованный властями обыкновенный «серый» импорт. Также редакция CNews направила запросы представителям «Ситилинка» – в этой сети карты А380 на момент публикации материала не продавались.

Также карт Intel Arc A380 нет и в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо». «Не исключаем появления этих видеокарт в наших сетях», – сообщили CNews ее представители.

Рейтрейсинг в наличии

MSI Intel Arc A380 Low Profile 6G – это карта начального уровня, на что указывает, в том числе, ее цена. Словосочетание Low Profile в данном случае не означает, что карта занимает мало места в системном блоке.

Еще совсем недавно такая надпись была характерна для карт, которым нужен лишь один слот расширения. Но это не про MSI Intel Arc A380 Low Profile 6G – ей нужно два таких слота. Зато длина карты минимальная – всего 172 мм. Тем не менее, дополнительная вертикальная подпорка все же может понадобиться – ускоритель весит 240 граммов, которые без дополнительного упора придутся на разъем PCI-E.

Графический чип новой карты 6-нанометровый, за счет чего Intel приходится доверять его производство сторонним компаниям. У нее нет необходимых для этого мощностей – ее собственные фабрики до сих пор рассчитаны максимум на 10 нм.

Дефицита новой видеокарты пока не наблюдается

GPU видеокарты работает на частоте до 2 ГГц, имеет 1024 ALU-блока, 64 текстурных блока, 32 блока растеризации, но при этом лишен тензорных ядер. С другой стороны, процессор поддерживает трассировку лучей – для этого Intel интегрировала в него восемь специализированных RT-ядер.

Дополнительные возможности

В редакции MSI карта Intel Arc A380 поставляется с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 96-битной шиной и пропускной способностью 186 ГБ/с при частоте 15500 МГц. К материнской плате ускоритель подключается по PCI-E 4.0 х16.

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Что немаловажно, MSI Intel Arc A380 Low Profile 6G не требуется мощный блок питания. Согласно доступным спецификациям, ей вполне достаточно и 350-ваттного, что позволяет сэкономить на апгрейде и получить при этом трассировку лучей в играх.

Не все крупные сети предлагают покупателям Intel Arc A380

За отвод тепла отвечают два кулера, интегрированных в относительно большой радиатор. Интерфейсов подключения всего два – HDMI 2.0 и DisplayPort. Заявлены поддержка разрешения 8К и возможность одновременного подключения двух мониторов.

Брать или не брать

В настоящее Intel пытается занять хотя бы небольшую нишу дискретных видеокарт. У нее был период успеха в этом сегменте, но он пришелся на конец XX века, после чего она решила сосредоточиться на процессорах. Теперь же рынок дискретных GPU поделен между Nvidia и AMD.

О своих планах по захвату рынка видеокарт Intel заявила в декабре 2018 г. Свой первый ускоритель под новым брендом Xe она выпустила в январе 2021 г., но он оказался провальным.

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В августе 2021 г. состоялась премьера бренда Arc, под которыми Intel решила выпускать игровые решения. Новые карты A380 относятся именно к нему.

В настоящее время достичь новых высот в сегменте видеокарт у Intel не получается. По итогам II квартала 2022 г. ее доля этого рынка составляла лишь 1% против 20% у AMD и 79% у Nvidia (статистика Jon Peddie Research).

Прибыли подразделение Intel по разработке GPU компании тоже пока не приносит. Она вкладывает в него миллиарды долларов, но пользователи все равно предпочитают продукцию AMD и Nvidia. В августе 2022 г., как сообщал CNews, над бизнесом Intel по производству видеокарт нависла угроза закрытия из-за нерентабельности.

Что до карт Arc A380, то многие пользователи жалуются на очень «сырые» драйвера для них. CNews писал, что баги в этих драйверах десятками находят сами пользователи а Intel не только не знает об их существовании, но и к тому же не успевает их исправлять после обратной связи от пользователей.