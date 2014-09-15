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Руссобит-трэйд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2014 Платежное приложение MasterCard Mobile предустановят на планшеты TurboPad и смартфоны Turbo X 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Руссобит-трэйд и организации, системы, технологии, персоны:

Бествей - Руссобит-М - Russobit-M 267 3
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 1
Бествей - Play Ten Interactive 13 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 773 1
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4905 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27004 1
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1708 1
MasterCard - Mobile Payments Study 18 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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