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Caviar представил iPhone с встроенными часами Джеймса Бонда

Ювелирный бренд Caviar представил свою новую работу — iPhone No Time To Die Edition с настоящими швейцарскими часами Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition, встроенными в корпус смартфона. Устройство посвящено последнему фильму с Дэниелом Крэйгом в роли Джеймса Бонда — «Не время умирать». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Инженеры и мастера Caviar впервые в мире встроили оригинальные часы Omega в корпус смартфона, не нарушив их функциональность. Часы продолжают идти и остаются точным символом агента 007, владелец будет подзаводить их вручную.

Для установки часов в корпус устройства потребовалось переработать анатомию задней крышки и создать новый модуль крепления. Корпус изготовлен из титана и углеволокна — как в костюме самого агента.

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Caviar
Caviar представил iPhone с встроенными часами Джеймса Бонда

Caviar специализируется на сложной кастомизации (тюнинге) смартфонов по индивидуальным заказам клиентов. В 2024 г. мастера Ателье разработали iPhone со встроенными оригинальными часами Rolex Daytona, а в 2023 г. – модель Snowflake – iPhone c инкрустированной подвеской дома Graff.

Титан и PVD-покрытие — в отделке использованы материалы, применяемые в аэрокосмической отрасли и элитных часах.

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Цифровизация

Модель выпущена в лимитированной серии всего из семи экземпляров. Каждый смартфон имеет уникальный номер — как у секретного агента. Владельцы автоматически становятся частью клуба Caviar с приоритетным доступом к будущим проектам бренда.

Часы Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition — точная копия модели, которую носил Дэниел Крэйг в фильме. No Time to Die сохраняет дух агента: лаконичный, технологичный, элитный.

Стоимость модели — от 2 900 000 руб.. Заказать смартфон можно только по индивидуальному запросу, через сайт или личного менеджера. Доступно на базе iPhone 16 Pro Max, а также для предзаказа на iPhone 17 Pro Max.

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