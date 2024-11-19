Компания, заработавшая десятки миллиардов на тендерах ФНС вновь поставляет ей оборудование на 3,5 миллиарда

Федеральная налоговая служба выбрала компанию «Системный софт» в качестве поставщика ПАКов в рамках многомиллиардного тендера.



Победитель многомиллиардного тендера

Федеральная налоговая служба заплатит 3,211 млрд руб. компании «Системный софт» за поставку оборудования в три своих ЦОДа, обслуживающих АИС «Налог-3». По подсчетам CNews, с сентября 2019 по ноябрь 2024 гг. компания заработала на контрактах ФНС примерно 15,4 млрд руб., выполнив за этот промежуток 12 крупных госконтрактов службы.

Победителя конкурса выбрали с помощью аукциона, который закрылся 24 октября 2024 г. По данным сайта госзакупок, в аукционе участвовало две компании, однако название второго участника раскрыто не было. Предложив наименьшую сумму контракта в 3,211 млрд руб., при начальной сумме в 3,49 млрд руб., ИТ-интегратор «Системный софт» стал победителем аукциона.





Федеральная налоговая служба ФНС выбрала поставщика для многомиллиардного тендера на закупку ПАКов





АИС «Налог-3» — единая система, обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС по всем выполняемым функциям. Основные цели проекта «Налог-3» включают упрощение взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, переход на электронные процедуры, создание единого информационного пространства, интеграцию налоговых органов с новыми внешними источниками информации, снижение операционных затрат по налоговым вопросам и улучшение информационного обмена с государственными органами и органами местного самоуправления.

Что покупает ФНС

ФНС закупает комплект ПАКов виртуализации, управления базами данных и ПАКов обработки больших данных. Новое оборудование необходимо службе для реализации новой волны импортозамещения в АИС «Налог-3» в ФКУ «Налог-Сервис» — подведомственном учреждении Федеральной налоговой службы, созданное в рамках проекта модернизации налоговой службы с фокусом на ИТ.

Налоговая планирует приобрести отдельные комплекты оборудования для каждого Центра обработки данных. В частности, для ЦОДа в Дубне будет закуплен один комплекс обработки больших данных, один комплекс управления базами данных, четырнадцать комплексов виртуализации и две сетевые компоненты.

Для ЦОДа в Нижегородской области закупят три ПАКа управления базами данных, для московского ЦОДа столько же ПАКов виртуализации.

Напомним, 5 ноября 2024 г. CNews писал, что ФНС понадобилось дополнительное оборудование для ЦОДа в г. Дубна. Ведомство закупит один ПАК обработки больших данных и восемь ПАКов виртуализации двух типов, по четыре единицы на каждый тип, и пять сетевых компонент. Поставка обойдется службе в 1,69 млрд руб. Поставщик для данной закупки еще не выбран.

Подробнее про выбранного поставщика

Компания «Системный софт» была основана в 2008 г. Занимается консультацией и интеграцией ИТ-решений. По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент написания данного материала, в компании работает 224 сотрудника. За время своего существования компания заработала на госконтрактах 23 млрд руб.

Причем данный контракт на поставку ПАКов является самым крупным для компании. Второй по сумме контракт «Системный софт» также заключал с ФНС. В 2023 г. организация также поставляла налоговой ПАКи для их ЦОДов. За работу компания получила 3,089 млрд руб. В 2022 г. был заключен еще один контракт с ФНС, но уже на поставку ПО за 3 млрд руб.

