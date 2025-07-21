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Панов Павел


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью HRlink и сэкономил более 50 млн рублей 1
22.11.2006 Motorola против RussGPS: суд на стороне россиян 1
14.09.2006 Motorola отказали в $18 млн 2
07.06.2006 Motorola ответила русским многомиллионным иском 1
06.06.2006 Motorola подала иск о защите деловой репутации против RUS GPS 1
25.11.2003 Рынок телематики избавят от устаревших законов 1
25.11.2003 Рынок телематики избавят от устаревших законов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Панов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3509 6
RussGPS - РУССЛАЙН.РУ 15 5
Motorola Inc 1148 5
МТС - Система Телеком 236 2
Евросеть 1412 3
Барщевский и Партнёры 12 1
Dixis - Диксис 359 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7677 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25078 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 2
GPRS modem - GPRS модем 52 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5058 3
Лубнин Кирилл 29 3
Вронец Александр 12 2
Харабет Константин 2 2
Басистов Артур 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 5
Россия - РФ - Российская федерация 151066 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 3
Бельгия - Королевство 1159 2
Европа 24450 2
Израиль 2764 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7147 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8051 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 222 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5916 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5412 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2928 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2375 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372809, в очереди разбора - 749114.
Создано именных указателей - 178752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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