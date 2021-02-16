Спецпроекты

Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Adobe сделала совместную работу в Photoshop и Illustrator намного проще. Теперь можно пригласить других пользователей к редактированию ваших документов с помощью новой функции «Приглашение к редактированию». Это позволяет сэкономить много времени, если вы работаете в команде над общими проектами. Также компания представила функцию «Синхронизация наборов» в Photoshop.

Функция «Приглашение к редактированию» в Photoshop, Illustrator и Fresco даёт возможность последовательно редактировать документы где угодно: на компьютере, iPad и iPhone (Fresco). Теперь члены команды могут по очереди вносить изменения в общий файл, сохранённый в облаке. Просто сохраните работу в формате .PSD или .AI как облачный документ и разошлите приглашения к редактированию. Также вы можете править файлы, которыми с вами поделились. Выложенные в общий доступ облачные документы можно открыть и другими способами: через assets.adobe.com и приложение Creative Cloud Desktop.

Теперь можно синхронизировать свои наборы в Photoshop и использовать их где угодно. Это распространяется на кисти, паттерны, градиенты, узоры, стили, формы и многое другое. Функция Синхронизация наборов уже доступна на Mac и Windows, а синхронизация кистей скоро появится в версии для iPad. Чтобы включить или отключить новую опцию, выберите: Установки —> Основные —> Синхронизация наборов. Если она будет активна, на любом устройстве всё будет так, как вам удобно структура папок, группировка и порядок наборов. Каждое изменение сразу же синхронизируется — достаточно один раз настроить.

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