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Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов

ПО Софт

Ansys и Autodesk объявили о следующем этапе партнерства, которое обеспечит устойчивую совместимость программных продуктов компаний и предоставит клиентам динамичные процессы проектирования. Сотрудничество соединяет комплексный инструмент для проектирования Autodesk Fusion 360 и решения Ansys Mechanical для численного моделирования, чтобы ускорить выпуск продукции на рынок.

Это разрушит барьеры, существующие в разработке продукта, и обеспечит взаимосвязанный совместимый рабочий процесс от проектировщика к расчетчику. Когда инженеры используют Fusion 360, результаты автоматически становятся доступны в Ansys Mechanical для дальнейшей доработки и проверки. Эта схема работы позволяет оптимизировать существующие процессы, выполняемые вручную. Она может быть скомбинирована для того, чтобы улучшить новые автоматизированные процессы, такие как генеративный дизайн, ускорить вывод продукта на рынок и предоставить возможность нескольким инженерным командам свободно работать вместе.

Это заявление основано на ранее анонсированных взаимоотношениях между Autodesk и Ansys, направленных на создание единого рабочего процесса для автопроизводителей. Он объединяет ПО Autodesk VRED для автомобильной 3D-визуализации и виртуального прототипирования с решениями Ansys для моделирования освещения на основе физических процессов. Это позволит автопроизводителям повысить качество ультрареалистичной визуализации интерьера и экстерьера транспортных средств с помощью высокоточного моделирования освещения.

«Сотрудничество с Ansys объединяет комплиментарные технологии и навыки обеих наших компаний для того, чтобы усилить наше общее конкурентное предложение, обеспечить развитие через большее количество производственных связей и открыть нашим клиентам огромный потенциал», – сказал Грег Феллон (Greg Fallon), вице-президент по направлению бизнес-стратегии и маркетинга Autodesk.

«Идея и качество продукта – это командный вид спорта, которому могут мешать инженерные барьеры, – отметил Шейн Эмсвиллер (Shane Emswiller), старший вице-президент и управляющий Ansys. – Сотрудничество с Autodesk значительно улучшит рабочие процессы между нашими инструментами, что принесет пользу нашим общим клиентам. Мы надеемся помочь проектировщикам и расчетчикам существенно повысить производительность продукта, увеличить эффективность и надежность».

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