Компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером Autodesk и представила обновленный логотип

1 февраля 2022 года компания «ПОИНТ» стала официальным реселлером продуктов Autodesk в России.

На протяжении 19 лет «ПОИНТ» выступал в роли дистрибьютора решений Autodesk. За это время компания накопила колоссальную экспертизу в продвижении, внедрении и кастомизации сложных САПР-продуктов, разработке собственных решений и помощи промышленным предприятиям на их пути к цифровизации. Поскольку позиция дистрибьютора не позволяла в полной мере реализовать существующий потенциал, в конце 2021 года было принято стратегическое решение о смене статуса.

Статус платинового партнера Autodesk позволит «ПОИНТ» напрямую работать с клиентами по всем направлениям бизнеса и предлагать гораздо больше, чем прежде:

Продажу полного набора программных продуктов Autodesk , среди которых решения для разработки и производства промышленных изделий, проектирования, контроля строительства и эксплуатации гражданских, промышленных и инфраструктурных объектов, а также лидирующее ПО в области анимации и графики.

, среди которых решения для разработки и производства промышленных изделий, проектирования, контроля строительства и эксплуатации гражданских, промышленных и инфраструктурных объектов, а также лидирующее ПО в области анимации и графики. Всесторонний аудит предприятия с точки зрения бизнес-процессов, проектирования и производства, который поможет понять, как получить больший экономический эффект от автоматизации.

предприятия с точки зрения бизнес-процессов, проектирования и производства, который поможет понять, как получить больший экономический эффект от автоматизации. Комплексное внедрение и интеграцию решений Autodesk в ИТ-экосистему предприятия.

и интеграцию решений Autodesk в ИТ-экосистему предприятия. Обучение работе с продуктами Autodesk, включающее онлайн-курсы на специализированной платформе, очные курсы в оборудованных учебных классах, а также индивидуальные программы.

работе с продуктами Autodesk, включающее онлайн-курсы на специализированной платформе, очные курсы в оборудованных учебных классах, а также индивидуальные программы. Собственные программные решения и кастомизацию продуктов Autodesk для соответствия конкретным задачам заказчика.

«Трансформация из дистрибьютора в реселлера открывает перед нами огромные возможности. Мы становимся ближе к конечным пользователям и можем предложить им полный спектр услуг: от продажи до внедрения ПО. Обладая одной из самых сильных сервисных и технических команд на рынке, мы сможем реализовать интересные и амбициозные проекты для наших клиентов», – сказал Кирилл Гантмахер, председатель Совета директоров «ПОИНТ».

Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке Бизнес

Ребрендинг, над которым «ПОИНТ» работал в прошлом году, как нельзя лучше поддерживает новый статус компании и задачи, встающие перед ней. 1 февраля «ПОИНТ» начал переход к обновленному стилю, отражающий происходящие перемены, стремление к развитию и желание войти в число лучших клиентоцентричных компаний России.