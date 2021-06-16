Спецпроекты

Интеграция Бизнес-приложения
|

Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования

Autodesk уже более пяти лет занимается разработкой генеративного дизайна - инструмента на базе искусственного интеллекта, который помогает дизайнерам быстрее достигать лучших результатов. За это время специалисты компании убедились в том, что генеративный дизайн - это основа более устойчивого, эффективного и инновационного производства в будущем.

Autodesk стремится сделать технологию доступной для большего числа инженеров и дизайнеров, работающих над решением самых разных задач. «Благодаря тому, что сегодня компьютеры выполняют рутинные вычисления, дизайнеры могут посвящать больше времени творческим задачам и достигать лучших результатов. Мы рады, что теперь мы можем дать дизайнерам и инженерам более широкие возможности для экспериментов с генеративным дизайном», - отметил Стивен Хупер (Stephen Hooper), вице-президент Autodesk.

С 7 июня 2021 года пользователи в России могут оформить расширенную подписку на Fusion 360 за $1008 в год. Данная подписка дает возможность проводить неограниченное количество генеративных исследований и доступ к каждому результату проектирования в течение всего срока действия подписки.

За годы, прошедшие с момента выпуска решения для генеративного дизайна, специалисты Autodesk повысили эффективность программного обеспечения, оптимизировали его работу в облаке и, благодаря вкладу сообщества, стали лучше понимать, как клиенты компании используют данный инструмент. Начиная от бионической перегородки Airbus до шагающего автомобиля Elevate от Hyundai, включая более легкие и прочные детали велосипедов SRAM, генеративный дизайн помог ускорить как футуристические, так и практические проекты клиентов компании. Опыт и знания Autodesk позволяют значительно расширить доступ к технологии и дать возможность более широкому кругу пользователей увидеть результаты, которых можно добиться благодаря использованию технологии генеративного дизайна. С самого начала компания Autodesk следовала своей концепции - предоставить проектным командам любого размера и с любым бюджет доступную возможность изучения этой технологии, и тем самым принести пользу всему сообществу.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства

Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом

Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

EPAM совершил крупнейшую сделку в истории

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе
Показать еще