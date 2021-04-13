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Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери

ПО Софт Интеграция Инфраструктура

Общественная организация, ответственная за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, объявила о подписании официального попечительского соглашения по восстановлению собора с компанией Autodesk, поставщиком программного обеспечения. Данное соглашение позволит Autodesk внести свой вклад в реставрацию собора с помощью технологических решений – проектных и строительных – к числу которых относится информационное моделирование зданий (BIM), интеллектуальный процесс 3D-моделирования данных и геометрии, а также техническая экспертиза. Благодаря использованию BIM создается историческая цифровая база данных, которая может быть использована для последующей реставрации в случае возникновения такой необходимости.

Такой подход с применением цифровых технологий позволяет общественной организации, ответственной за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, создавать условия для совместной работы всех участников проекта в облаке, при этом, опираться на единую систему хранения данных – центр всей проектной информации. Таким образом, у всех привлеченных к проекту партнеров есть доступ к актуальным данным и планам.

Данные, полученные до возникновения пожара с использованием технологий захвата реальности (Reality Capture), позволили компании Autodesk создать 3D BIM-модель собора Нотр-Дам в том виде, в котором он существовал до печально известных событий. Кроме того, Autodesk использовала последние изображения собора для создания 3D-моделей здания после пожара в целях анализа и сравнения.

«Я очень благодарен компании Autodesk за помощь в возрождении собора Нотр-Дам. Использование цифровых технологий, предназначенных для управления реставрационным процессом, имеет важное значение как для нас, так и для общества в целом. Благодаря поддержке со стороны специалистов Autodesk использование передовых проектных и строительных технологий, а также BIM, помогает приблизить момент открытия собора и вновь приветствовать как паломников со всего мира, так и посетителей», – сказал генерал армии Жан-Луи Жоржелен (Jean-Louis Georgelin), президент общественной организации, ответственной за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери.

«Для нас большая честь участвовать в реставрации и дальнейшем сохранении Собора Парижской Богоматери, поистине великолепного архитектурного сооружения. После разрушительного пожара, произошедшего два года назад, мы предоставили финансовую помощь и технологии для поддержки усилий по восстановлению собора через французский фонд Fondation du Patrimoine (Фонд Наследия), что лишь подтверждает наши намерения по всевозможной поддержке процесса реставрации», – отметил Николя Мангон (Nicolas Mangon), вице-президент компании Autodesk по бизнес-стратегии в области архитектуры, проектирования и решений для строительного проектирования.

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