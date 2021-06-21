Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD

1 июля компания CSD проведет онлайн-форум, посвященный взаимодействию банков и застройщиков при работе над объектами проектного финансирования, а также собственным проектам банков на базе технологии информационного моделирования (BIM). Своим опытом в этой области поделится департамент строительства «Сбер», компании-застройщики «Эталон», «Брусника», «Самолет», а также независимые эксперты по внедрению технологии информационного моделирования в коммерческих, государственных и банковских организациях.

Технологиям, призванным обеспечить взаимодействие между банком и застройщиком в рамках BIM-процесса, будет посвящен доклад компании Autodesk. В презентации Ernst&Young пойдет речь о трендах в области инновационных строительных решений и их перспективности для банков. Мероприятие будет бесплатным для профессионалов банковского и строительного рынков при условии регистрации.

В последние годы технология BIM стала частью регулярной практики крупных строительных компаний. В частности, ее применяют на московских стройках, проводимых в рамках проекта реновации, при проектировании и строительстве небоскребов, коммерческой недвижимости, объектов городской и транспортной инфраструктуры. С начала 2022 года информационное моделирование обязательно к применению на строительных объектах госзаказа. В основе технологии BIM лежит трехмерная информационная модель здания, на ее базе происходит взаимодействие все участников процесса. Технология дает целый ряд преимуществ, главное из которых – прозрачность и предсказуемость строительных процессов, благодаря чему проект завершается в срок и в рамках запланированного бюджета.

Сближение банковского сектора с технологией BIM началось два года назад с внедрения проектного финансирования, которое требовало более плотного взаимодействия между застройщиками и банками, переоценки рисков и взаимной увязки процессов. Если раньше большинство банков не имело собственной строительной экспертизы, то сегодня во многих из них есть подразделения, которые занимаются оценкой строительных проектов, контролем строительства, процессами цифровой трансформации. Вместе со строительной экспертизой в банковскую сферу пришла BIM-технология. Сегодня пилотные проекты с применением BIM на объектах проектного финансирования реализуют лидеры банковской отрасли России.

Сергей Сыч, руководитель департамента продаж и развития бизнеса СSD, модератор онлайн-форума: «Главная стратегическая цель мероприятия – познакомить с возможностями технологии BIM государственные и крупные частные банки, которые занимаются строительными проектами, ипотекой и аккредитованы для работы с проектным финансированием. Мы хотим рассказать о преимуществах, которые дает технология, которой уже владеют многие крупные застройщики. Это может помочь в снижении проектных рисков, издержек и сокращении стоимости финансирования. Уникальность предстоящего мероприятия заключается в том, что в качестве спикеров на нем выступят не только девелоперы, но и эксперты, имеющие опыт внедрения BIM в банках, что является наиболее ценным и интересным».

Онлайн-форум «Цифровое строительство в процессах банковского сектора» стартует 1 июля в 11:00 (МСК). Узнать полную программу мероприятия и пройти регистрацию можно по ссылке.