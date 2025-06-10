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Прилуцкий Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Прилуцкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2140 1
|НКК - Национальная компьютерная корпорация - 311 1
|PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1792 1
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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