«Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона

«Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона.

Сосновый Бор – один из крупнейших городов Ленинградской области, расположенный в 68 км от Санкт-Петербурга. Северо-Западный банк Сбербанка совместно с компанией «Сбертройка» запустили в городе единую билетную систему на базе карты «Тройка». Единая система позволяет свободно перемещаться как внутри региона, так и за его пределами, осуществляя пересадки между различными видами общественного транспорта. Протестировать билетную систему можно на двух ключевых маршрутах, которые ведут до ближайших станций метро Санкт-Петербурга: №401а (до станции метро Автово) и №403 (до метро Купчино). Оплатить проезд пассажиры могут банковской или транспортной картой, а также картой «Тройка», просто приложив к терминалу, который находится у водителя.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Внедрение «Тройки» станет ещё одним шагом к модернизации системы общественного транспорта Ленинградской области и повышению комфорта пассажиров. А развитая сеть банкоматов Сбера позволит пассажирам быстро и в удобное время пополнить свою транспортную карту».

«В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по внедрению новой билетной системы. Теперь у пассажиров появилась возможность выбирать удобный способ для оплаты проезда при входе в автобус – картой «Тройка» или банковской картой. Сейчас проект запущен в Сосновом Бору в пилотном режиме, по его итогам совместно с регионом будет принято решение о масштабировании проекта на территории всей области», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта (представитель «Сбертройки»).

Единая билетная система на базе карты «Тройка» запущена в 10 регионах – в Москве и Московской области, Туле и Тульской области, Новом Уренгое и Комсомольске-на-Амуре, в Ульяновске, Пермском крае, Ростовской области, а также в Республике Карелия. В ближайшее время планируется запуск в Новосибирской области и Республике Кабардино-Балкария.

