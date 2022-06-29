Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске

В Курске стала доступна оплата общественного транспорта с помощью билетной системы «Сбертройки» на маршруте №8.

«Сбертройка» запускает билетную систему в 20-м регионе России. Компания продолжает расширять присутствие по всей стране и внедряет пилотный проект в Курске совместно с партнером ООО «Датапакс».

Жители города смогут протестировать систему и оплатить проезд в троллейбусе, следующему по маршруту №8 (ККПФ-Льговский поворот). Билетное решение позволяет оплатить проезд любым удобным способом: банковской картой или наличными. В первом случае поездки на общественном транспорте станут более выгодными – стоимость при оплате банковской картой составляет 20 руб., за наличную оплату – 25 руб.. Льготными транспортными картами или наличными проезд по-прежнему необходимо оплачивать через терминал кондуктора. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Транспортное решение «Сбертройки» не только упрощает процесс оплаты для пассажиров общественного транспорта, но и становится первым шагом к цифровизации Курской области. Билетная система уже доступна в 20 регионах России, позволяя бесшовно перемещаться внутри населенных пунктов и между городами присутствия.

«По поручению мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем внедрять московскую билетную систему за пределами столицы. Курск — уже 20 регион, где заработало наше транспортное решение и его преимущества. Благодарю руководство города за то, что выбирают лучшие и современные технологии для своих жителей. Мы рады, что московской билетной системой на базе карты “Тройка” могут воспользоваться более 33 млн жителей — от Карелии до Комсомольска-на-Амуре. Пассажиры по всей стране могут оплачивать “Тройкой” проезд в разных видах транспорта — как и у себя в городе, так и там, где действует наше транспортное решение», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Курске также заработала автоматизированная цифровая система по управлению общественным транспортом, разработанная компанией «Датапакс». Транспортные средства оснастили высокоточными датчиками мониторинга пассажиропотока, которые анализируют число вошедших и вышедших пассажиров. Для безналичной оплаты проезда в салоне установлены современные валидаторы.

В рамках проекта начнет работу мобильное приложение «Курск транспорт», в котором пассажиры будут получать информацию о местоположении и движении транспортных средств на карте и прогноз прибытия транспорта на остановку. Приложение будет доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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Комплексная цифровая платформа будет аккумулировать и анализировать все собранные данные, что позволит городу эффективно управлять троллейбусным парком: корректировать маршруты, формировать удобное расписание и контролировать оплату проезда.

«Цель пилотного проекта — продемонстрировать региону комплексное цифровое решение, которое создает эффективную и прозрачную систему общественного транспорта для всех участников: города, перевозчика и пассажиров. Комплексный подход к цифровизации транспорта и развитие безналичных способов оплаты обеспечивают комфортность пассажирских перевозок и предоставляет жителям удобный, доступный и безопасный сервис», — отметил заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев.

«Полученные данные позволят изучать пассажиропоток на указаном маршруте и регулировать количество транспорта в разное время», — отметил первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» — комплексный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.